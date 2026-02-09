Nỗ lực bình ổn giá hàng tết

Chọn siêu thị vì có chương trình bình ổn...

Từ sáng sớm 8.2 (21 tháng chạp), siêu thị MM Mega Market An Phú (TP.HCM) đã đông đúc người dân đến mua sắm. Đa số khách chọn mua lượng lớn các mặt hàng khô, dưa món, bánh kẹo, thịt đông lạnh nhập khẩu, gia vị, rau củ... Bà Thanh Lan, sống gần khu vực, cho hay bà dự định trong ngày "sắm đủ tết" cho cả nhà lẫn quà cáp về quê. "Nhiều loại bánh kẹo, rau củ, đồ đông lạnh nhập khẩu ở đây rẻ hơn nhiều so với mua tại chợ do siêu thị đang vào tuần khuyến mãi giảm giá mạnh. Nhà ở gần nên tôi năm nào cũng canh giai đoạn này để sắm tết", bà Lan nói và chỉ vào xe đẩy hàng, liệt kê một số món vừa chọn và cho là "có giá tốt bất ngờ".

Chẳng hạn, một hộp bánh quy của Orion giá ngày thường 159.000 đồng, nay siêu thị khuyến mãi giảm 35% về 105.000 đồng/hộp; thịt xông khói hiệu C.N.V từ 149.000 đồng giảm còn 129.000 đồng; lạp xưởng tươi truyền thống 246.000 đồng/500 gr, nay còn 169.000 đồng; một thùng Coca Cola 24 lon 227.000 đồng giảm 21% về 179.000 đồng; lọ hạt phỉ cacao từ 140.000 đồng giảm 21% còn 109.000 đồng, dầu ăn Neptune từ 127.000 đồng về 105.000 đồng/lít... Đặc biệt, nhiều mặt hàng đông lạnh nhập khẩu như nạc vai, bắp heo, sườn sụn, dựng heo, tim heo… giảm sâu lên đến 30%, giá từ 45.000 - 99.000 đồng/kg. "Mỗi món giảm giá một ít, lên danh sách sẵn, vào đây mua một lần thế này sẽ rất lợi", bà Lan tư vấn nhiệt tình.

Những ngày này, các quầy tính tiền tại siêu thị Co.op Mart luôn đông nghẹt khách chờ Ảnh: Nhật Thịnh

Tại siêu thị GO! trên đường Cộng Hòa (TP.HCM), quầy thịt heo cũng thu hút nhiều người mua nhất nhờ chương trình "Bán thịt heo tươi không lợi nhuận" cho khoảng 70 sản phẩm, từ nay đến 25 tết (12.2). Đa số khách hàng nhận xét giá thịt heo tươi trong siêu thị này đang rẻ hơn nhiều so với tại chợ. Cụ thể, thịt ba rọi thường 180.000 đồng/kg ngoài chợ, trong đây chỉ 150.000 đồng. Tương tự, thịt cốt lết và nạc vai tại chợ bán 150.000 đồng/kg, trong GO! chỉ 115.000 đồng/kg. Có người mua một lúc 2 kg thịt ba rọi để về ngâm nước mắm ăn tết. Theo đại diện hệ thống siêu thị GO!, chương trình giữ nguyên giá bán thịt heo không lợi nhuận sẽ được duy trì trong toàn hệ thống trên cả 3 miền, tập trung nhiều mặt hàng thịt được tiêu thụ mạnh vào dịp tết như thịt ba rọi, bắp giò, thịt vai, thịt đùi, thịt cốt lết.

Tương tự, gần 12 giờ trưa ngày 8.2, tại siêu thị Co.op Mart trên đường Cống Quỳnh (P.Bến Thành, TP.HCM), lượng khách mua hàng cũng đông nghẹt. Các xe đẩy, giỏ hàng đều đầy ắp. Trả lời PV Thanh Niên, 2 vợ chồng bà Ngọc ở quầy hóa mỹ phẩm chia sẻ ngày thường cũng hay đi siêu thị mua sắm cho cả nhà, nay đã gần tết nên ngoài mua thực phẩm tươi sống còn mua thêm một số hàng khô như bánh mứt, hàng gia dụng, nước giặt, nước rửa chén… Theo bà Ngọc, hàng hóa chưa thấy tăng giá, thậm chí nhiều loại phục vụ nhu cầu tết như dưa món, củ kiệu, chả các loại… đã giảm giá so với nửa tháng trước. Chẳng hạn, hũ kiệu chua ngọt từ 162.000 đồng, giảm còn 150.000 đồng; củ cải dầm từ 136.000 đồng còn 125.000 đồng.

"Trong những ngày tới sẽ còn đi vài lần nữa để mua đồ tươi sống. Vô siêu thị mua món gì cũng có, lại được khuyến mãi giảm giá hay tích điểm thành viên cũng hay. Trước đây cứ nghĩ mua hàng ở chợ rẻ hơn siêu thị nhưng đó chỉ là ngày thường. Càng sát tết thì tôi thấy đi siêu thị dễ mua sắm hơn, nhiều hàng hóa thiết yếu đều có trong khuôn viên sạch, mát dễ chịu hơn. Đặc biệt là thịt heo và trái cây không bị tăng giá quá cao trong dịp tết, trong khi ở chợ mỗi người "hét" một giá", bà Ngọc chia sẻ.

Tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh ở P.Tân Hưng (TP.HCM), đầu giờ chiều ngày 8.2, khách hàng cũng ra vào liên tục. Một người phụ nữ kéo giỏ hàng đầy ắp đến quầy tính tiền và cho biết từ sáng sớm bà đã ghé cửa hàng mua đồ tươi sống về nấu ăn. Đến trưa bà lại tranh thủ đi mua các đồ dùng khác như giấy vệ sinh, nước giặt, nước lau sàn, rửa chén, một vài bịch miến, lọ tương ớt, chai nước mắm…

"Sang tuần không còn rảnh để đi mua sắm nữa. Các cửa hàng, siêu thị đang có nhiều chương trình khuyến mãi nên mua để xài lâu dài như nước giặt Omo 195.000 đồng 2 túi loại 2,1 kg/túi thay vì ngày thường giá 155.000 đồng/túi; nước rửa chén Sunlight combo 2 túi 99.000 đồng loại 2,1 kg/túi thay vì giá 75.000 đồng/túi… Những mặt hàng này để lâu được, cứ có khuyến mãi thì tranh thủ mua. Hơn nữa giờ cũng lo mua sớm để tránh những ngày cận tết chỉ dành thời gian mua hàng tươi sống và trái cây. Kinh nghiệm cho thấy càng gần tết thì nên vô các cửa hàng thực phẩm lớn hay siêu thị giá sẽ không tăng quá cao, hàng hóa đầy đủ và cũng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ", bà nói và dẫn chứng ngày 20 tháng chạp, bà mua tại chợ 2 trái xoài cát Hòa Lộc với giá gần 200.000 đồng (giá bán 150.000 đồng/kg) và vài trái quýt xanh (giá 70.000 đồng/kg), tổng cộng trả tiền gần 280.000 đồng. "Giá trái cây đơm cúng tại chợ bắt đầu tăng 30 - 50% so với giá ngày thường. Mua tại siêu thị có tăng, nhưng không có kiểu tăng vọt như vậy", bà nói thêm.

Giữ nguyên giá đến hết tháng giêng

Hàng hóa dồi dào, giá bình ổn để phục vụ người dân mua sắm Tết Bính Ngọ là nỗ lực của các hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm cũng như chính quyền nhiều địa phương trên cả nước. Một trong những yếu tố then chốt là công tác chuẩn bị nguồn hàng được triển khai từ rất sớm. Đơn cử, ngay từ quý 4/2025, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai chế độ báo cáo giá cả hằng ngày trong suốt cao điểm tết. Sở Công thương TP.HCM cho biết tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đăng ký là hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn giá; nguồn hàng bình ổn bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn.

Dưa món, củ kiệu, bánh chưng... được bày bán đa dạng, bắt mắt tại siêu thị LotteMart Ảnh: Ng.Nga

Đặc biệt, các mặt hàng bình ổn phải giữ nguyên giá bán đến hết 19.3.2026 (hết tháng giêng âm lịch); đồng thời các doanh nghiệp được khuyến khích tăng khuyến mãi, giảm giá sâu, nhất là với nhóm hàng thịt, trứng, thực phẩm thiết yếu. Đặc biệt, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tăng thời gian phục vụ, bảo đảm hàng hóa phong phú, kiểm soát chặt chất lượng và an toàn thực phẩm và đưa hàng hóa bình ổn giá vào các khu dân cư đông công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Tại Đà Nẵng, từ ngày 13 - 15.2 (tức 26 - 28 tháng chạp), Sở Công thương cho biết sẽ vận động các doanh nghiệp tổ chức hơn 17 điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ tiêu dùng tại một số chợ, các địa điểm tập trung đông dân cư. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng thông tin để phục vụ nhu cầu của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và hệ thống phân phối đều đã bước vào giai đoạn nước rút, tăng công suất dự trữ hàng hóa dài ngày với mức tăng 15 - 30% so với tháng thường. Trọng tâm là các nhóm nhu yếu phẩm như gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả, thực phẩm tươi sống và chế biến, dầu ăn, đường, bánh kẹo, đồ uống bởi đây là những mặt hàng có mức tiêu thụ mạnh vào dịp tết, đòi hỏi doanh nghiệp có kế hoạch cung ứng sớm và bài bản.

Không chỉ thế, hàng loạt chương trình khuyến mãi được triển khai liên tục hoặc xoay quanh từng nhóm hàng cụ thể, giúp người dân yên tâm mua sắm. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, thị trường Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt, theo hướng tinh gọn hình thức, ưu tiên hàng hóa chất lượng, thiết thực và giá cả hợp lý. Trên cơ sở đó, Saigon Co.op đã chủ động chuẩn bị sớm và tăng dự trữ hàng tết khoảng 40%, tập trung vào các nhóm hàng chiến lược như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, gia cầm, trứng, rau củ quả và thủy hải sản, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt cao điểm tết. Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, nhất là ở khâu logistics và một số nguyên liệu, quan điểm của Saigon Co.op là không chuyển toàn bộ áp lực chi phí này sang người tiêu dùng, nhất là trong mùa mua sắm cao điểm tết.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc MM Mega Market Việt Nam, cho hay trong giai đoạn cao điểm tết, đơn vị triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn, với hàng khô và phi thực phẩm đạt khoảng 30.000 tấn, cùng nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn. MM Mega Market triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 theo nhiều giai đoạn liên tiếp. Mỗi chương trình tập trung khoảng 500 mặt hàng với các hình thức ưu đãi đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt.

Cạnh đó, đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp trên cả nước nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đầy đủ và ổn định cho mùa Tết Bính Ngọ. Đặc biệt trong suốt hai tháng 1 - 2 (trước và sau Tết Bính Ngọ), Bách Hóa Xanh triển khai hàng ngàn chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, từ giảm giá, combo mua sắm tiết kiệm, tặng quà, voucher… Đáng chú ý, trong dịp tết này, dịch vụ "Đi chợ tại nhà - Giao nhanh 1 giờ" cũng được Bách Hóa Xanh tăng cường, giúp các gia đình bận rộn hoặc ngại ra ngoài vẫn có thể chuẩn bị tết trọn vẹn.

Sức mua tăng nhanh, khéo co thì ấm

Có thể thấy, ngoài chương trình bình ổn giá của chính quyền địa phương, năm nay nhiều hệ thống siêu thị chủ động xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh với mục đích kích cầu, bảo đảm người dân có cái tết ấm cúng sau một năm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên tai, bão lũ. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: "Trước tác động của thiên tai, bão lũ liên tục vừa qua, nguồn cung thịt heo trên thị trường về cuối năm có sự khan hiếm nhất định. Do vậy, giá bán lẻ tại các chợ truyền thống có xu hướng sẽ tăng dịp cận tết. Trước tình hình trên, hệ thống đại siêu thị GO! đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp, để cùng nhau thực hiện chương trình bán thịt heo tươi không lợi nhuận. Ngoài việc góp phần bình ổn thị trường, chương trình còn giúp người dân dễ dàng mua được thịt heo sạch với giá tốt nhất để đón một cái Tết Nguyên đán trọn vẹn hơn. Chúng tôi nghĩ Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nhau nỗ lực, người dân vẫn có một cái tết ấm cúng, tươm tất theo đúng triết lý ông bà mình nói là khéo co thì ấm". Hệ thống siêu thị GO! đã dự trữ nguồn hàng tăng cho mùa tết năm nay khoảng từ 25 - 30% so với cùng mùa tết năm ngoái. Đặc biệt, vào tuần cận tết, lực lượng nhân sự các siêu thị huy động tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Ngoài việc cam kết không tăng giá, trong những ngày cận tết, các hệ thống phân phối còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu để hỗ trợ người tiêu dùng. Tại các điểm bán hàng bình ổn, nguồn hàng thịt heo, hàng tươi sống sẽ luôn được đảm bảo đầy đủ với mức giá ổn định. Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM

Đại diện Saigon Co.op, ước tính lượng khách trong giai đoạn cao điểm tết tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày thường và mức chi tiêu bình quân cao hơn 20 - 40%. Ghi nhận trên thị trường cho thấy nhiều gia đình đã thay đổi thói quen mua sắm tết theo hướng thực tế và tiết kiệm hơn. Nhiều bà nội trợ chủ động cắt giảm các mặt hàng xa xỉ hoặc không thiết yếu, giảm mua hàng nhập khẩu để chuyển sang các sản phẩm bánh mứt nội địa có chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Tương tự, xu hướng chọn quà biếu năm nay cũng thiên về nhỏ gọn, dễ mua. Chẳng hạn, Bách Hóa Xanh đưa ra phân khúc hộp quà đóng sẵn từ nhà sản xuất với giá thấp hơn, nhỏ gọn và dễ mua hơn, giá từ khoảng trên 60.000 đồng/gói hay hộp song song với giỏ quà truyền thống có giá từ 250.000 đồng trở lên. Hay Saigon Co.op thiết kế giỏ quà hàng nhãn riêng chỉ từ 99.000 - 199.000 đồng/hộp theo tiêu chí "đủ, đúng và tiết kiệm" cũng như nhóm giỏ quà nông sản gồm xoài cát Hòa Lộc, giỏ quà bưởi da xanh, giỏ quà dưa lưới tuyển chọn, giỏ quà rau củ tick xanh trách nhiệm… đáp ứng xu hướng tiêu dùng hướng đến sức khỏe.

Nhờ nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp, nhà phân phối, hàng tết phong phú, đa dạng, giúp người dân thoải mái lựa chọn phù hợp với tài chính mà vẫn có cái tết đầy đủ nhất.