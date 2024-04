Nỗ lực đáng khen của các tay đua Việt Nam ở chặng 8 Cúp truyền hình

Trước sự đeo bám của các ngoại binh, nhất là 2 tay đua đang tranh giành danh hiệu áo vàng là Ivannov Timofei (CLB TP.HCM Vinama) và Petr Rikunov (CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang), các tay đua nội binh mạnh dạn tấn công liên tục nhằm tìm kiếm cơ hội cho riêng mình ở Cúp truyền hình.

Nguyễn Trúc Xinh nỗ lực có chiến thắng giải thưởng dọc đường NHƯ HUY

Nhờ đó, 8 tay đua mạnh, trong đó có 7 nội binh gồm áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo cam Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM Vinama), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Lê Thanh Hiếu (620 Châu Thới Vĩnh Long), Trần Vương Lộc (Quân đội) tách tốp thành công cùng ngoại binh người Pháp khoác áo CLB Dược Domesco Đồng Tháp là Loic Desriac.

Nhóm 8 tay đua đi đầu có lúc bỏ xa tốp đông có áo vàng Ivannov Timofei và áo xanh Petr Rikunov hơn 3 phút, tạo nên thế trận rượt đuổi hấp dẫn. Dù bị sức ép rượt đuổi từ phía sau nhưng tay đua Nguyễn Trúc Xinh cùng Nguyễn Hoàng Sang vẫn nỗ lực thoát ra khỏi tốp đầu để chia nhau giải thưởng dọc đường trước khi bị tốp đông bắt kịp.

Phạm Lê Xuân Lộc thi đấu xông xáo, không may bị ngã nhưng nhanh chóng trở lại cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ NHƯ HUY

Cách đích hơn 10 km, tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc không may té ngã nhưng kịp khắc phục sự cố, gia nhập lại được tốp đông lao về đích. Tài năng 19 tuổi đang nắm giữ danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc còn tràn lên phía trên cạnh tranh nước rút với các đối thủ mạnh khác. Thành tích hạng 7 chặng 8, bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng là nỗ lực rất đáng khen của Phạm Lê Xuân Lộc.

Ngoại binh người Estonia thi đấu cho CLB 620 Châu Thới Vĩnh Long Martin Lass xuất sắc giành chiến thắng chặng 8 tại Nghệ An và thu ngắn cách biệt điểm số áo xanh với "khủng long" Petr Rikunov. Ở màn so tài nước rút, người hâm mộ xe đạp Việt Nam hào hứng khi thấy nội binh Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) đánh bại được Petr Rikunov trong gang tấc để giành hạng nhì. Đây cũng là một nỗ lực đáng được ghi nhận của dàn nội binh Việt Nam.

Nguyễn Văn Bình (trái) vượt qua Petr Rikunov, giành hạng nhì chặng 8 QA

Các danh hiệu sau 8 chặng ở Cúp truyền hình 2024 không thay đổi khi Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama) giữ áo vàng, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) mặc áo cam và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay CLB TP.HCM Vinama.

Tay đua người Estonia Martin Lass lần thứ hai thắng chặng ở Cúp truyền hình 2024 NHƯ HUY

Ngày 12.4, các tay đua tranh tài chặng 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình với lộ trình thi đấu dài 197,4 km. Chặng đua sẽ xác định chủ nhân đầu tiên mặc chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi Cúp truyền hình 2024 khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.