Nỗ lực đồng hành, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam

Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc AEON Việt Nam

Mới đây, AEON Bình Dương New City được khai trương theo mô hình siêu thị tinh gọn ở miền Nam. Đây có phải là phân khúc mới mà AEON sẽ thực hiện trong kế hoạch phát triển các điểm mua sắm mới trong vòng 3-5 năm tới?

Ông Furusawa Yasuyuki: Mô hình Super Supermarket (gọi tắt là SSM) của Siêu thị AEON Bình Dương New City không nằm trong khuôn viên Trung tâm Mua sắm AEON - mà được đặt tại các trung tâm thương mại của đối tác.

So với mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị hiện tại của AEON, mô hình Super Supermarket của AEON có quy mô tinh gọn hơn, nhưng vẫn đảm bảo các dịch vụ mua sắm hiện đại theo chuẩn AEON, tập trung vào các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm và thức ăn chế biến sẵn, nhằm làm phong phú và góp phần nâng tầm phong cách sống của người dân tại thành phố mới Bình Dương và các khu vực lân cận.

Về kế hoạch phát triển trong 3 - 5 năm tới, AEON Việt Nam tiếp tục tập trung vào việc tăng số lượng các trung tâm mua sắm lớn. Tuy nhiên, với mục tiêu đáp ứng sự thay đổi trong xu hướng và hành vi mua sắm sau dịch của khách hàng là ưu tiên sự tiện lợi, AEON Việt Nam sẽ phát triển và mở rộng đa dạng mô hình bán lẻ, linh hoạt về quy mô, để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương. Ví dụ như, chúng tôi sẽ thử nghiệm và phát triển các mô hình như Trung tâm Mua sắm, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, Siêu thị quy mô vừa, các Siêu thị quy mô nhỏ, các chuỗi Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng tiện lợi,… tương tự như Tập đoàn AEON Nhật Bản.

Thông qua việc đẩy mạnh tiến độ mở rộng và khai trương các địa điểm bán lẻ, chúng tôi mong muốn mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng địa phương.

Quầy TOPVALU - AEON Bình Dương New City

Xin ông chia sẻ thêm về kết quả hoạt động của AEON The Nine - siêu thị tinh gọn tại Việt Nam đã ra mắt ở Hà Nội vào năm 2022. Nếu so với kế hoạch ban đầu của AEON Việt Nam thì mô hình này đã thành công hay chưa?

AEON không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh mang đến sự an tâm và an toàn cho khách hàng trong cuộc sống hằng ngày, bằng việc mang đến những trải nghiệm mua sắm và sản phẩm chất lượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu hằng ngày của khách hàng.

Với mô hình Super Supermarket của Siêu thị AEON The Nine, siêu thị không nằm trong Trung tâm Mua sắm của AEON, mà tọa lạc ở vị trí gần với khách hàng hơn trong trung tâm thành phố. Từ đó, đáp ứng nhu cầu thuận tiện của khách hàng trong việc mua sắm hằng ngày và đến các Trung tâm Mua sắm lớn của AEON cùng với gia đình vào các dịp cuối tuần.

Về kết quả hoạt động của Siêu thị AEON The Nine, chúng tôi ghi nhận được mức tăng trưởng trung bình tương đương khoảng 125% so với năm trước. Điều này phần nào cho thấy Siêu thị AEON The Nine ngày càng được khách hàng ủng hộ.

Khách mua hàng ở AEON Việt Nam

Ảnh: An Yến

Ông đã cho biết mục tiêu trong tương lai là có hơn 80% sản phẩm tại các cửa hàng của AEON Việt Nam là sản phẩm địa phương. Vậy hiện nay công ty đã thực hiện điều đó như thế nào?

Tỷ lệ hàng hóa nội địa tại hệ thống kinh doanh của AEON Việt Nam đạt hơn 80%, trong đó nhóm hàng thực phẩm tươi sống có đến 90% là hàng Việt Nam. AEON đã và đang triển khai nhiều hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương. Cụ thể như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tại thị trường Việt Nam do các địa phương hay Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức.

Ngoài ra, AEON luôn phối hợp chặt chẽ và thường xuyên tham dự các hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương các tỉnh thành phố. Song song đó, AEON Việt Nam tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu quảng bá hàng VN, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản tại thị trường nước ngoài như Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản từ năm 2018.

Đồng thời, để nâng cao vị thế của hàng VN, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm VN, công ty cũng đã thực hiện các hoạt động như đào tạo và tập huấn nhà cung cấp; tổ chức Hội nghị nhà cung cấp; Hợp tác với các nhà sản xuất trong nước để phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON dựa trên Tiêu chuẩn chất lượng của AEON Nhật Bản; Đồng hành và hỗ trợ các đối tác địa phương, hướng đến đạt tiêu chuẩn của các thị trường quốc tế, để xuất khẩu.

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập, ông có thể chia sẻ thêm về các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng địa phương mà AEON đã thực hiện và mục tiêu sắp đến.

Trong 12 năm qua, AEON luôn nỗ lực để đóng góp cho phát triển bền vững của VN. Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi dựa trên 3 trụ cột: Môi trường, Kinh tế và Xã hội. Với trụ cột Bền vững về Môi trường, AEON Việt Nam đẩy mạnh giảm thiểu tác động của kinh doanh lên môi trường và đạt thành quả cắt giảm khoảng 5,8 triệu túi ni lông phân hủy sinh học (tương đương 2 triệu giao dịch) tính đến cuối năm 2022. Từ năm 2024 đến 2030, ngoài giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng 1 lần, AEON Việt Nam sẽ có các hoạt động hướng đến giảm 50% khí thải nhà kính trong quá trình vận hành tòa nhà, đồng hành cùng tầm nhìn Net-Zero của Chính phủ. Ở trụ cột Bền vững về Xã hội, chúng tôi nỗ lực mang đến bình đẳng, hòa nhập và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Theo đó, giải chạy tiếp sức AEON Ekiden dành cho gia đình và đội nhóm hay các chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó,… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong các năm kế tiếp. Đối với trụ cột Bền vững về Kinh tế, trong năm 2024, ngoài những hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thường niên, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển nhân tài ngành bán lẻ, nâng cao năng lực nhà sản xuất. Đóng góp vào phát triển bền vững của ngành bán lẻ nói riêng và kinh tế VN nói chung.

Cảm ơn ông!