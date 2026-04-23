Nỗ lực giữ gìn smartphone để bán lại giá cao liệu có đáng?

Kiến Văn
23/04/2026 17:54 GMT+7

Nhiều người dùng hiện nay quan tâm đến giá trị bán lại của chiếc smartphone mà họ sở hữu, vì vậy luôn tìm cách bảo vệ chúng trong quá trình sử dụng.

Sau khi chi hàng triệu đồng hoặc thậm chí hàng chục triệu đồng cho một smartphone mới, ai cũng muốn thiết bị của mình giữ được tình trạng hoàn hảo cho đến khi không còn sử dụng nữa. Để bảo vệ smartphone, nhiều người đã dán miếng dán màn hình và sử dụng ốp lưng dày cộm làm che khuất vẻ đẹp ban đầu của sản phẩm.

Giữ máy để bán giá cao hay tận hưởng trọn vẹn từng ngày sử dụng?

Mục đích mà nhiều người có thể nghĩ đến là giúp thiết bị của mình được định giá cao khi cần chuyển nhượng cho người khác. Tuy nhiên, khái niệm về giá trị bán lại đang dần trở nên không còn hợp lý, đặc biệt khi giá trị này phụ thuộc vào tần suất thay smartphone của người dùng.

Cụ thể, nếu người dùng thường xuyên thay smartphone sau mỗi hai năm, có thể họ sẽ thu lại một khoản tiền kha khá. Nhưng với sự phát triển của công nghệ, người dùng ngày càng ít động lực để nâng cấp thiết bị của mình, vì vậy nếu máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, giá trị bán lại trở nên không còn quan trọng.

Khi giá trị bán lại smartphone không còn là lý do đủ lớn

Đặc biệt, nếu người dùng chỉ thay điện thoại khi thực sự cần thiết, hãy yên tâm và tận hưởng sản phẩm của mình mà không lo lắng về giá trị bán lại. Sự mất giá của điện thoại là điều không thể tránh khỏi và điều đó không chỉ xảy ra với những chiếc điện thoại đắt tiền mà còn ảnh hưởng đến mọi phân khúc giá. Thậm chí ở phân khúc tầm trung hoặc giá rẻ, số tiền thu được khi bán lại có thể không xứng đáng với thời gian mà mọi người bỏ ra cho giao dịch đó.

Trong thực tế, việc tối ưu hóa giá trị bán lại có thể làm giảm trải nghiệm sử dụng smartphone của bản thân người dùng. Thay vì bảo vệ thiết bị bằng những lớp bảo vệ dày cộm, hãy sử dụng điện thoại như thể mình sẽ không bao giờ bán nó, nhờ vậy người dùng có thể tận hưởng thiết kế, công nghệ và tính năng trên thiết bị mà mình đã bỏ tiền ra mua.

Nếu lo lắng về việc sửa chữa do tai nạn, việc mua các phụ kiện bảo hiểm cho điện thoại là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, việc sử dụng ốp lưng không đảm bảo rằng điện thoại sẽ không bị hư hại. Quan trọng hơn, đừng để nỗi lo về giá trị bán lại khiến người dùng không thể tận hưởng sản phẩm mà mình đã đầu tư. Hãy sống trọn vẹn với chiếc điện thoại của mình mới là điều đáng giá nhất.

