Samsung sẽ có nâng cấp giá trị cho Galaxy S27

Kiến Văn
Kiến Văn
17/04/2026 07:13 GMT+7

Khi người hâm mộ Samsung bàn luận về hiệu năng của thế hệ smartphone tiếp theo như Galaxy S27, chủ đề chính thường xoay quanh chip xử lý.

Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ mới cho thấy dòng Galaxy S27 mà Samsung ra mắt vào đầu năm sau có thể cải thiện đáng kể nhờ vào một yếu tố ít được chú ý hơn: bộ nhớ lưu trữ. Cụ thể, một bài viết trên blog Naver từ người dùng yeux1122 cho thấy Samsung đang xem xét việc sử dụng bộ nhớ UFS 5.0, bộ nhớ flash đa năng thế hệ tiếp theo, cho các sản phẩm mới.

Không phải mọi phiên bản Galaxy S27 đều sử dụng bộ nhớ UFS 5.0

Mặc dù vậy, báo cáo cho biết thêm rằng bộ nhớ UFS 5.0 có thể chỉ xuất hiện trên một số mẫu Galaxy S27 nhất định, không phải là toàn bộ dòng sản phẩm.

Lợi thế bộ nhớ UFS 5.0 mang lại cho Galaxy S27

Hiện tại, dòng Galaxy S26 đang sử dụng bộ nhớ UFS 4.0 cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên đến 4,2 GB/giây (GB/s). Mặc dù UFS 4.0 đã nhanh, nhưng một số smartphone như OnePlus 15 đã trang bị bộ nhớ UFS 4.1 giúp mang lại tốc độ đọc/ghi dữ liệu tốt hơn. Trong khi đó, chip UFS 5.0 dự kiến sẽ cung cấp tốc độ đọc tuần tự lên đến 10,8 GB/s, cao gấp hơn 2 lần giới hạn lý thuyết của UFS 4.0. Điều đó có nghĩa bộ nhớ UFS 5.0 trên một số mẫu Galaxy S27 có thể đạt hiệu suất tương đương với các ổ SSD PCIe Gen 4 cao cấp dành cho máy tính để bàn.

Tốc độ lưu trữ nhanh hơn trên Galaxy S27 cho phép điện thoại có thể khởi động ứng dụng nhanh hơn, xử lý hình ảnh hiệu quả hơn và nâng cao hiệu năng AI (trí tuệ nhân tạo) mà không cần phải chuyển các tính năng nặng lên đám mây.

Việc Samsung giới hạn số lượng mẫu Galaxy S27 được trang bị bộ nhớ UFS 5.0 không phải là điều quá bất ngờ. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chi phí linh kiện, chứ không phải do ý định của Samsung trong việc cung cấp bản nâng cấp cho người dùng. Với giá bộ nhớ ngày càng tăng và chi phí sản xuất cao, bản nâng cấp này có thể chỉ dành cho các cấu hình cao cấp.

Theo dự đoán, có khả năng các phiên bản 512 GB của dòng Ultra và Plus sẽ được trang bị bộ nhớ UFS 5.0, mặc dù người dùng cũng có thể kỳ vọng phiên bản 512 GB của Galaxy S27 cơ bản cũng trang bị công nghệ bộ nhớ này.

