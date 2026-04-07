Galaxy S27 Pro sẽ là yếu tố bất ngờ của Samsung vào năm sau?

Kiến Văn
07/04/2026 06:47 GMT+7

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng Galaxy S với việc ra mắt bốn sản phẩm Galaxy S27 vào đầu năm sau.

Theo báo cáo từ ETNews, Samsung sẽ giới thiệu phiên bản "Pro" cho dòng Galaxy S27, bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra như hiện nay. Galaxy S27 Pro sẽ được định vị là lựa chọn cao cấp thứ hai, chỉ sau Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro sẽ là phiên bản không S Pen của Galaxy S27 Ultra?

Sản phẩm dự kiến sẽ chia sẻ nhiều tính năng với phiên bản Ultra, ngoại trừ việc không hỗ trợ bút S Pen. Bên cạnh đó, Galaxy S27 Pro cũng có khả năng tích hợp công nghệ màn hình riêng tư Privacy Display giống như trên Galaxy S26 Ultra hiện tại.

Lý do Galaxy S27 Pro cần xuất hiện

Việc giới thiệu Galaxy S27 Pro không chỉ mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi mua sắm mà còn có thể là một phần trong chiến lược lớn hơn của Samsung. Công ty muốn tung ra một phiên bản cao cấp với cấu hình nhẹ hơn dường như là dấu hiệu cho thấy Samsung đang chuẩn bị tăng giá cho Galaxy S27 Ultra vào năm sau.

Trong bối cảnh giá của các mẫu điện thoại cao cấp đang tăng lên do cuộc khủng hoảng bộ nhớ RAM, sự xuất hiện của phiên bản Pro có thể trở thành giải pháp trung gian, giúp mang đến trải nghiệm gần như bản Ultra cho những người không muốn chi quá nhiều cho mẫu cao cấp đắt nhất

Dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ mang đến nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm khi chính thức ra mắt vào năm sau. Hiện vẫn còn quá sớm để xác định các thông số kỹ thuật cụ thể của Galaxy S27 Pro, bao gồm kích thước màn hình.

Cũng cần lưu ý rằng, dòng Galaxy S26 từng được kỳ vọng có phiên bản Pro, nhưng điều đó cuối cùng đã không xảy ra. Tuy nhiên, Galaxy S27 Pro không nhằm thay thế một mẫu máy hiện có mà được xem như một sự bổ sung chiến lược nhằm mở rộng dòng smartphone cao cấp của Samsung nhằm cạnh tranh với gia đình iPhone của Apple, vốn bao gồm hai phiên bản Pro cao cấp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
