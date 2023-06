Theo MacRumors, trò chơi sinh tồn phiêu lưu hành động No Man's Sky nổi tiếng hiện đã đến với Mac thông qua cửa hàng Steam, bên cạnh đó studio Hello Games còn hứa hẹn mang đến cho người chơi một bất ngờ khác trong tương lai gần.

No Man’s Sky đã có mặt trên Mac Hello Games

Tại WWDC năm ngoái, Apple đã thông báo rằng No Man's Sky sẽ có mặt trên iPad và Mac vào cuối năm 2022. Nhưng Hello Games đã bỏ lỡ thời điểm đó vì một số lý do, giờ đây, trò chơi cuối cùng đã khả dụng cho Mac. Sean Murray, người sáng lập Hello Games, vào đầu tuần trước từng hé lộ rằng sẽ có hai thông báo quan trọng của studio về Apple. Và việc No Man's Sky cập bến Mac dường như là một trong hai thông báo mà Hello Games đã đề cập.

Mặc dù thông báo thứ hai có khả năng là việc phát hành trò chơi cho ‌iPad‌, vì phiên bản này từng được công bố cùng trò chơi trên Mac tại WWDC 2022. Nhưng gợi ý từ Sean Murray lại nghiêng về suy đoán rằng Hello Games có thể đang phát triển một trò chơi cho kính thực tế hỗn hợp của Apple, dự kiến sẽ được công bố tại WWDC sắp diễn ra trong chưa đầy một tuần tới.

No Man's Sky đã có mặt trên nhiều nền tảng VR, trong đó có cả trên PC và PlayStation VR. Khi được công bố tại WWDC năm ngoái, tựa game đã được chơi trên máy Mac với chip M1. Và vì kính thực tế hỗn hợp của Apple được đồn đại là có ít nhất một chip dựa trên M2 bên cạnh bộ xử lý tín hiệu hình ảnh chuyên dụng, nên nó có nhiều khả năng để chạy trò chơi.

Hello Games cũng đã làm việc với Apple để phát hành trò chơi trên Apple Arcade. Với các cuộc thảo luận của Apple với Hello Games diễn ra trong những năm gần đây, việc No Man's Sky có mặt trong làn sóng trò chơi đầu tiên khả dụng cho kính thực tế hỗn hợp mới của Apple không phải là điều khó hiểu.

No Man's Sky hiện có sẵn cho Mac trên Steam, với bản phát hành trên App Store của Mac cũng sẽ sớm ra mắt.