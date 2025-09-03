Nợ nần ngập đầu, Lý Á Bằng đứng trước nguy cơ phá sản

Bệnh viện Nhi thiên thần Yên Nhiên - đơn vị do nam diễn viên Lý Á Bằng sáng lập, bị phát hiện đang liên quan đến hơn chục vụ kiện tụng với tổng số nợ phải thi hành vượt quá 10 triệu nhân dân tệ (gần 37 tỉ đồng). Đáng chú ý, trong phần lớn vụ việc, Lý Á Bằng đều là bị đơn.

Mang nợ chồng chất, Lý Á Bằng vẫn nuôi giấc mơ kinh doanh

Khi con gái Lý Yên chào đời với dị tật hở hàm ếch, Lý Á Bằng và Vương Phi từng long trọng tuyên bố sẽ xây dựng một bệnh viện chuyên biệt, nhằm giúp đỡ những đứa trẻ gặp hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng, sau hơn một thập kỷ, lý tưởng cao đẹp ấy lại dần trượt dài trong khủng hoảng tài chính, khiến dư luận không khỏi tiếc nuối.

Lý Á Bằng kinh doanh thất bại dẫn đến kinh tế sa sút Ảnh: Sohu

Trong nhiều năm qua, Lý Á Bằng liên tục thử sức ở các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, kinh doanh quán bar và sản xuất phim. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đều kết thúc trong thua lỗ, thất bại.

Ở thời điểm đó, Vương Phi từng nhiều lần xuất hiện để hỗ trợ chồng quảng bá dự án. Dù nổi tiếng là người không hứng thú với các sự kiện thương mại, cô vẫn tham dự họp báo, cắt băng khánh thành để ủng hộ Lý Á Bằng. Khi bị phóng viên hỏi thẳng liệu có đang gánh vác tài chính gia đình, Vương Phi chỉ mỉm cười và nói đó là vì cô tôn trọng sở thích cá nhân của chồng.

Đến năm 2013, cả hai chính thức "đôi ngả chia ly". Trong một cuộc phỏng vấn, Vương Phi thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không muốn tiếp tục trả giá cho giấc mơ của người khác". Dù vậy, có lẽ cô không ngờ rằng, con gái Lý Yên sau này cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Kỳ nghỉ hè năm nay, Lý Yên từ nước ngoài trở về và xuất hiện nổi bật trong một sự kiện của quỹ Yên Nhiên. Diện chiếc váy trắng đơn giản, cô tự tin đứng trên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ, lắng nghe cha chia sẻ kế hoạch phát triển của quỹ. Đáng nói, sự kiện trùng với ngày sinh nhật của Vương Phi, và vì thế Lý Yên đã không xuất hiện bên mẹ.

Lý Á Bằng từng chia sẻ, anh đã sống trong cảnh nợ nần và khó trả hết nợ suốt 10 năm qua Ảnh: Sohu

Trong vài tháng gần đây, Lý Á Bằng thường xuyên xuất hiện cùng con gái tại các sự kiện lớn nhỏ và lần nào nam diễn viên cũng để Lý Yên đứng vị trí trung tâm sân khấu. Hành động này khiến dư luận lo ngại cô bé đang bị cha "khai thác quá sức". Từ đó, làm dấy lên nhiều suy đoán: Phải chăng Lý Á Bằng đang muốn "dọn đường" cho con gái gia nhập showbiz?

Dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến: Người cho rằng đó là tình cảm cha con thân thiết; người khác lại thấy đây là một màn dàn dựng hình ảnh được tính toán kỹ lưỡng. Có bình luận thậm chí không ngần ngại nói: "Vương Phi đã trải qua bao vất vả để nuôi dạy con gái khôn lớn, cuối cùng lại trở thành tấm lá chắn hoàn hảo nhất để bảo vệ hình ảnh và kiếm tiền cho Lý Á Bằng".

Khi kết hôn với Lý Á Bằng, Vương Phi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Lý do cô chọn gắn bó với anh vô cùng đơn giản: "Anh ấy muốn kết hôn, còn tôi muốn ổn định". Sau kết hôn, Vương Phi chấp nhận lùi về phía sau, dành nhiều thời gian chăm lo gia đình. Nhưng theo thời gian, mâu thuẫn dần nảy sinh.

Lý Á Bằng mang tư tưởng đàn ông là trụ cột kinh tế, từ đó lao vào đủ mọi ngành nghề để khởi nghiệp. Song, kết quả lại không như kỳ vọng.

Thế nhưng, Lý Á Bằng dường như vẫn chưa nhận thức rõ thực tế. Dù vợ hiện tại là Hải Hà Kim Hỷ đã nhiều lần khuyên nam diễn viên quay lại với nghệ thuật để có thu nhập ổn định, nhưng Lý Á Bằng vẫn một mực tin rằng mình là thiên tài kinh doanh.