Thế giới

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người chết

Trí Đỗ
05/05/2026 09:26 GMT+7

Một vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 40 ngày 4.5 tại một xưởng của Công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng, theo Đài CCTV và Tân Hoa xã.

Hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 4.5.2026

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo "nỗ lực tối đa" trong công tác tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát rủi ro trong các ngành công nghiệp trọng điểm, nâng cao quản lý an toàn công cộng.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu xử lý hậu quả thỏa đáng và nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời nhấn mạnh những cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cột khói trắng dày đặc bốc cao từ hiện trường. Vụ nổ làm hư hại nhà cửa xung quanh, khiến cửa kính vỡ và đá văng ra đường. Một số người dân cho biết đã rời khỏi khu vực vì lo ngại an toàn.

Khói bốc lên cao sau vụ nổ nhà máy pháo hoa

Tổng cộng 482 lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để điều trị người bị thương và thực hiện các nỗ lực ứng phó tại chỗ. Công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, theo South China Morning Post.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi tăng cường an toàn lao động trong các lĩnh vực trọng điểm, nhằm ngăn chặn các tai nạn nghiêm trọng tương tự.

Vụ nổ xảy ra chưa đầy 3 tháng sau một tai nạn tương tự tại tỉnh Hồ Bắc, khiến 12 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn trong ngành sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc.

