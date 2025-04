Nô nức hướng về đại lễ

Huy động xe bọc thép bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất

Trong dịp cao điểm 30.4 - 1.5, các cảng hàng không, sân bay sẽ thực hiện áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Là cảng hàng không có số lượng chuyến bay phục vụ cao nhất cả nước, Cảng Tân Sơn Nhất là một trong những "điểm nóng" được cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn.

Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, xe bọc thép được điều động tăng cường và hiện đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), các loại xe chuyên dụng như xe bọc thép được điều động nằm trong kế hoạch áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay... trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Thời gian áp dụng từ 26.4 (thứ bảy) đến hết 4.5 (chủ nhật). Trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp 1, lực lượng an ninh hàng không sẽ thực hiện bổ sung một số biện pháp như: tăng tần suất tuần tra khu vực công cộng, tăng cường kiểm soát ra/vào khu vực hạn chế, tăng cường soi chiếu đối với hành khách...