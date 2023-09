Nô nức lội bùn bắt cá ngày lễ

Ngay sáng sớm, nhiều người dân từ trẻ em, thanh niên đến phụ nữ đã tập trung về trằm để chờ phát lệnh phá trằm, bắt cá.



Ông Lê Quang Diệu, Trưởng thôn, Trưởng ban điều hành Làng văn hóa Trà Lộc, cho biết trằm Trà Lộc là khu rừng tự nhiên còn lại của H.Hải Lăng và đã tồn tại cách đây hàng trăm năm. Bà con địa phương luôn xem đây là một tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng. Lễ hội phá trằm đã có từ hơn 300 năm trước. Đây được xem là ngày hội thuần nông của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Người dân cho rằng trằm là trời đã ban tặng, do vậy sau khi làm lụng vất vả, bà con nông dân được phá trằm, mang chút phước lộc của trời đất về cho mình để được may mắn trong năm.

Chiến lợi phẩm sau thời gian lội bùn bắt cá Tuyết Cẩm

Cũng theo ông Diệu, gọi là phá trằm nhưng thực chất là việc xả nước, bắt cá để làm thực phẩm trong những ngày mùa vất vả, qua đó vừa cải tạo lòng hồ, vừa thay đổi nguồn nước mới, làm cho môi trường được đảm bảo tốt hơn và đặc biệt là duy trì lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân tại địa phương.

Sau 3 tiếng trống khai hội, nhiều người mang theo các dụng cụ như: rớ, nơm, lưới… bắt đầu lội xuống hồ. Người tham gia chỉ được phép bắt cá bằng các dụng cụ thủ công, tuyệt đối không được sử dụng súng điện và các dụng cụ sắc nhọn.

Anh Nguyễn Văn Cương (24 tuổi, ngụ thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Trung, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Năm nay là năm thứ 2 mình tham gia lễ hội phá trằm. Cả 2 năm đều được tổ chức vào ngày 3.9, tức là đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên mình cùng một số người bạn lội bùn bắt cá, tận hưởng nốt ngày nghỉ lễ để ngày mai bắt đầu lên đường đi làm ăn xa".

Anh Lê Quang Thành (31 tuổi, ngụ thôn Kinh Duy, xã Hải Hưng, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hào hứng chia sẻ: "Năm nào mình cũng tham gia lễ hội. Các dụng cụ đánh bắt đã được mình chuẩn bị trước 1 tuần. Mình nghĩ phá trằm để lấy chút may mắn, nên không quan trọng có bắt được nhiều cá hay không".

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc được mở rộng, có thêm nhiều dịch vụ và trở thành điểm đến vui chơi hữu ích cho du khách gần xa trong những dịp lễ.