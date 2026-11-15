Từ ngày 1.7.2026, Nghị định 252/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, có hiệu lực. Theo Điều 28 của nghị định, có 4 nhóm đối tượng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hoặc chưa hoàn tất thủ tục liên quan đến mã số thuế.

Nợ thuế bao nhiêu thì bị tạm hoãn xuất cảnh, kiểm tra bằng cách nào?

Với cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh, điều kiện áp dụng là có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên và đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Đối với chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế được áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn ít nhất 120 ngày và doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế.

Một trường hợp khác là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu sau 120 ngày kể từ ngày có thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, những người này cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp này không phụ thuộc vào số tiền thuế còn nợ.

Người nộp thuế kiểm tra thuế trên eTax ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, người nước ngoài, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh cũng có thể bị tạm hoãn nếu còn khoản thuế quá hạn chưa nộp, không phân biệt số tiền.

Đối với người chỉ làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các trường hợp nêu trên, quy định này không áp dụng chỉ vì có khoản thuế cá nhân chưa nộp.