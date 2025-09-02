Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Nợ thuế hơn 6,2 tỉ đồng, doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy kinh doanh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/09/2025 17:48 GMT+7

Công ty TNHH thép Phú Vinh sau thời gian bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tiếp tục bị cơ quan hải quan ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật và nay là đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (Chi cục Hải quan Khu vực II) cho hay vừa có công văn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP.HCM đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH thép Phú Vinh (địa chỉ tại C3/11, Ấp 3, xã Bình Chánh, TP.HCM) để cưỡng chế nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3. 

Số tiền nợ thuế quá hạn 6.292.850.560 đồng (làm tròn số là gần 6,293 tỉ đồng).

Tại Công văn 1398 ngày 29.8, Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 3 đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP.HCM thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thép Phú Vinh.

Nợ thuế hơn 6,2 tỉ đồng, doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy kinh doanh- Ảnh 1.

Doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh này có đăng ký kinh doanh mua bán sắt thép...

ẢNH: TN

Lý do đề nghị thu hồi: Cơ quan hải quan đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi được số tiền nợ thuế nói trên.

Công văn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh cũng nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, Phòng đăng ký kinh doanh phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo cho Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 về lý do không thu hồi.

Trước đó 1 ngày, cơ quan hải quan này cũng gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thép Phú Vinh. Thông báo số 227, gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Văn Lớn (sinh năm 1965), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thép Phú Vinh, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5.5.2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã có quyết định cưỡng chế hành chính bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH thép Phú Vinh.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH thép Phú Vinh vẫn đang hoạt động, ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu là bán buôn kim loại và quặng kim loại, cụ thể mua bán sắt thép, sản phẩm kim loại. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...

Tin liên quan

Thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Trung Linh Phát

Thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Trung Linh Phát

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3112 ngày 26.11 về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát.

Khám phá thêm chủ đề

nợ thuế thu hồi giấy phép Hải quan cưỡng chế thuế cảng Sài Gòn khu vực 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận