Nợ thuế hơn 6,2 tỉ đồng, doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy kinh doanh

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (Chi cục Hải quan Khu vực II) cho hay vừa có công văn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP.HCM đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH thép Phú Vinh (địa chỉ tại C3/11, Ấp 3, xã Bình Chánh, TP.HCM) để cưỡng chế nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3.

Số tiền nợ thuế quá hạn 6.292.850.560 đồng (làm tròn số là gần 6,293 tỉ đồng).

Tại Công văn 1398 ngày 29.8, Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 3 đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP.HCM thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thép Phú Vinh.

Doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh này có đăng ký kinh doanh mua bán sắt thép... ẢNH: TN

Lý do đề nghị thu hồi: Cơ quan hải quan đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi được số tiền nợ thuế nói trên.

Công văn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh cũng nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, Phòng đăng ký kinh doanh phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo cho Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 về lý do không thu hồi.

Trước đó 1 ngày, cơ quan hải quan này cũng gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thép Phú Vinh. Thông báo số 227, gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Văn Lớn (sinh năm 1965), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thép Phú Vinh, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5.5.2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã có quyết định cưỡng chế hành chính bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH thép Phú Vinh.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH thép Phú Vinh vẫn đang hoạt động, ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu là bán buôn kim loại và quặng kim loại, cụ thể mua bán sắt thép, sản phẩm kim loại. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...