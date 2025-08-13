Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nợ thuế quá hạn gần 24 tỉ đồng, một công ty sửa chữa tàu bị cưỡng chế

Nguyên Nga
13/08/2025 15:41 GMT+7

13.8, Hải quan Khu Công nghệ cao (Chi cục Hải quan Khu vực II) ra Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn.

Quyết định do Đội trưởng Hải quan Khu Công nghệ cao ký về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn. Địa chỉ của công ty tại phường Cát Lái, TP.HCM. Tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Nam Sài Gòn.

Lý do bị cưỡng chế: Doanh nghiệp không chấp hành Thông báo 662 ngày 20.6.2025 của Hải quan Khu Công nghệ cao về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Số tiền bị cưỡng chế là hơn 23,894 tỉ đồng (làm tròn số). Quyết định yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Nam Sài Gòn trích tiền từ 3 tài khoản của doanh nghiệp nói trên.

Trong thời gian qua, cơ quan hải quan liên tục phát thông báo cưỡng chế nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp bằng biện pháp trích tài khoản, dừng làm thủ tục hải quan, tạm hoãn xuất cảnh...

Theo Hải quan Khu Công nghệ cao, trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Nam Sài Gòn vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

"Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Nam Sài Gòn thông báo cho Hải quan Khu Công nghệ cao (Bộ phận Quản lý thuế), Quyết định nêu. 

Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay 13.8.

Trước đó, ngày 12.8, Hải quan Khu Công nghệ cao cũng ra Quyết định 878 cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Alpha Aplus (phường Tân Mỹ, TP.HCM) do nợ thuế quá hạn gần 2,16 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12.8.

nợ thuế đóng tàu Sài Gòn trích tiền từ tài khoản Hải quan khu công nghệ cao
