‘No Time to Die’: Lần chia tay trọn vẹn của Daniel Craig

Bom tấn cuối cùng của Daniel Craig với tư cách là điệp viên cấp cao tình báo Anh là một cuộc phá án hoành tráng. Với kịch bản của Neal Purvis, Robert Wade và Phoebe Waller-Bridge, phim mang đến những tình huống hài hước nhưng cũng không thiếu drama, đau lòng, rùng rợn, đầy cảnh hành động kinh điển mang thương hiệu 007.

Đạo diễn Cary Fukunaga đã làm No Time to Die (tựa Việt: Không phải lúc chết) bằng cách chăm chút từng chi tiết nhỏ. Bộ phim cho thấy một James Bond lãng mạn, khét tiếng, một James Bond không ngại thể hiện cảm xúc của mình.

Khúc dạo đầu đẹp như mơ trong cảnh ngập tuyết trắng nhưng ẩn sau đó là một chấn thương tâm lý đầy khủng khiếp thời thơ ấu của Tiến sĩ Madeleine Swann (Léa Seydoux đóng) - một nhân vật bí ẩn trong No Time to Die, người đang tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn với James Bond.

Trong suốt 16 năm đảm nhiệm vai James Bond của Daniel Craig (thời gian “trị vì” lâu nhất của bất kỳ nam diễn viên nào kể cả Sean Connery và Roger Moore trước đó khi vào vai James Bond) nam diễn viên Anh đã tạo dựng nên hình ảnh một điệp viên hoàn hảo quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ.

Daniel Craig (53 tuổi) dường như kiệt sức khi kết thúc bộ phim thứ tư Spectre (2015): “Tôi thà tự rạch cổ tay mình”, khi được hỏi có muốn làm một bộ phim James Bond khác hay không. Nhưng rồi anh thay đổi quyết định. No Time to Die bị trì hoãn ra rạp nhiều lần do dịch Covid-19 nhưng là một bộ phim bom tấn lớn, mạnh mẽ, phù hợp với khán giả đại chúng và là bộ phim chào tạm biệt Daniel Craig với những nụ hôn nồng cháy, đầy cảm xúc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khán giả tò mò và kéo vào rạp.

No Time to Die không làm khán giả ngáp vì... lê thê dù dài đến 163 phút mà ngược lại đều phải nín thở theo dõi diễn biến phim. Các nhân vật di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia, vùng đất với phong cảnh tuyệt đẹp, với các tình tiết cài cắm khá hợp lý bằng nhịp phim nhanh, dứt khoát.

Kỹ xảo các pha hành động thì khỏi phải bàn với những cảnh đua xe, bắn súng, đu dây… quen thuộc theo mô-típ James Bond. Góc máy quay dù là phim hành động nhưng rất nghệ thuật, làm hài lòng những khán giả khó tính. Kèm theo đó là nhạc phim hay với ca khúc No Time to Die do Billie Eilish thể hiện.





Điểm mạnh của phim chính là dàn diễn viên với diễn xuất “đỉnh”. Ngoài tài năng của Daniel Craig, phim còn có sự thể hiện của cô đào xinh đẹp Ana de Armas (vai Paloma) dù chỉ xuất hiện chưa đầy 10 phút nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem. Hay gương mặt chết chóc của Rami Malek (Safin) luôn ám ảnh, Christoph Waltz (Blofeld) không nhiều đất diễn nhưng vẫn đầy kiêu hãnh của một ông trùm.

Điểm khác biệt của No Time to Die chính là đề cao sức mạnh tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn và đặc biệt là những đức tính cao đẹp của một người đàn ông chuẩn mực. Có lẽ không ngoa khi nói rằng No Time to Die chính là lời chia tay đầy cảm xúc và trọn vẹn của thương hiệu James Bond dưới “triều đại” Daniel Craig.

Tuy nhiên không phải vì thế mà No Time to Die không có điểm gợn. Đầu tiên phải kể đến là những pha hành động rập khuôn kiểu đua xe, nổ súng vào kính chống đạn mà James Bond vẫn bình yên vô sự. Lại thêm những phát súng bách phát bách trúng của chàng điệp viên, hạ quá nhiều đối thủ trong khi không hề xước xát gì giữa mưa đạn xối xả. Đoạn hành động cuối của phim ngỡ đâu sẽ kịch tính nhưng diễn ra đơn giản, dễ dàng dù địa điểm là một hòn đảo xa xôi nằm tận viễn Đông giáp Nga và Nhật Bản. Cuộc đối đầu giữa Bond và Safin kết thúc chóng vánh, Safin bị hạ gục cứ như hắn chẳng phải là kẻ ác nhân tầm cỡ.

Lời chia tay dành cho Daniel Craig qua bom tấn No Time to Die tiêu tốn đến 250 triệu USD sản xuất, hơn 100 triệu USD phát hành, quảng bá và chi phí dời lịch chiếu nhiều lần có thể tạo áp lực cho những diễn viên tiếp theo đảm nhiệm vai diễn James Bond huyền thoại. Phim thu về trên toàn cầu tính đến nay được 775 triệu USD, ra rạp tại Việt Nam từ 31.12.2021.