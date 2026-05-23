Thế giới

Nổ trong mỏ than Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

Trí Đỗ
23/05/2026 07:58 GMT+7

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 38 người khác còn mắc kẹt sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 23.5 đưa tin vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ 30 ngày 22.5 tại mỏ than Liushenyu ở thành phố Trường Trị thuộc tỉnh Sơn Tây khi có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Đến 6 giờ sáng 23.5, ít nhất 201 công nhân đã được sơ tán khỏi khu vực gặp nạn. Công tác cứu hộ khẩn cấp vẫn đang tiếp diễn, trong khi nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, thủ phủ ngành khai thác than của Trung Quốc ngày 3.11.2021

ẢNH: AFP

Các báo cáo cho thấy nồng độ carbon monoxide đã vượt quá giới hạn an toàn tại mỏ than ở thành phố Trường Trị.

Sơn Tây được xem là trung tâm khai thác than lớn của Trung Quốc. Nước này hiện là quốc gia tiêu thụ than đá lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nước phát thải khí nhà kính hàng đầu, dù đang mở rộng mạnh công suất năng lượng tái tạo, theo AFP.

An toàn khai khoáng tại Trung Quốc đã cải thiện trong những thập niên gần đây, song tai nạn vẫn xảy ra trong ngành than, lĩnh vực nhiều rủi ro và phụ thuộc lớn vào điều kiện vận hành dưới lòng đất.

Hồi tháng 3, một vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại một mỏ than ở tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) đã khiến 7 người thiệt mạng.

Vào năm 2023, Trung Quốc xảy ra một loạt vụ tai nạn mỏ than gây chết người, buộc cơ quan quản lý an toàn mỏ của nước này phải sửa đổi luật hiện hành.

Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 10 người thiệt mạng, 6 người mất tích

