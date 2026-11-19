Hành trình 2 tiếng đồng hồ nhích từng mét

Từ khoảng 17 giờ đến sau 19 giờ hằng ngày, lưu lượng phương tiện từ khu vực trung tâm đổ về hướng An Sương tăng cao, khiến nhiều đoạn trên đường Trường Chinh rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài. Tại đoạn phía trước Trường THCS Trường Chinh, mặt đường vốn rộng 6 làn xe nhưng hàng rào tôn thi công đã chiếm 4 làn, khiến hướng lưu thông từ trung tâm thành phố đi ra chỉ còn lại 2 làn xe chật hẹp.

Tới giờ tan tầm chiều tối, đường Trường Chinh lại ken đặc xe cộ ẢNH: NGUYỄN ANH

Đoạn Trường Chinh - Trương Công Định, rào chắn chiếm dụng tới quá nửa mặt đường khiến người dân di chuyển khó khăn ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngồi trực ngay phía ngoài cổng tiệm vàng trên đường Trường Chinh, chú Trần Văn Phi (nhân viên bảo vệ) cho biết buổi sáng giao thông vẫn diễn ra khá bình thường, nhưng cứ từ 17 giờ 15 đến 19 giờ 15, trong khoảng một tuần trở lại đây (từ lúc mở rộng rào chắn đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen), tình trạng ùn ứ lại diễn ra liên tục, có hôm kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Xe cộ đông tới mức nhiều người phải chạy tràn lên vỉa hè, kéo dài từ khu vực ngã ba Đồng Đen lên qua khỏi ngã ba Bình Giã.

"Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm có phương án điều tiết, mở thêm hướng phân luồng sang các tuyến đường khác để giải phóng bớt áp lực cho bà con đi lại đỡ khổ", chú Quý chia sẻ.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương liên tục được điều động để điều tiết tại các nút giao đông xe ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong khi đó, sinh sống tại khu vực này từ năm 2000 đến nay, chú Nguyễn Văn Sang chia sẻ việc kinh doanh trước cửa nhà của hàng loạt hộ dân ở đây coi như "ngủ luôn" từ khi dựng rào chắn. Trước đây, tuyến đường này buôn bán rất sầm uất, khách ra vào tấp nập, nhưng từ ngày rào chắn bủa vây, đường sá ùn tắc triền miên, xe cộ cũng không còn đường ghé vào mua hàng.

Dẫu vậy, theo dõi tình hình kẹt xe hằng ngày trước cửa nhà, chú Sang cùng nhiều bà con lối xóm vẫn bày tỏ sự thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ những bất tiện trước mắt vì công trình trọng điểm của thành phố.

Đại diện đơn vị thi công cũng phải hỗ trợ điều tiết giao thông ẢNH: NGUYỄN ANH

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực ngã ba Trường Chinh - Âu Cơ. Đoạn đường dài chừng chưa tới 200 m nhưng mặt đường chỉ có 4 làn xe chia đôi, mỗi chiều vẻn vẹn 2 làn. Càng về tối, đặc biệt từ mốc 18 giờ 30 trở đi, mật độ phương tiện dồn về càng dày đặc. Dòng xe ô tô, xe máy đan xen, chen chúc nhau trong khoảng không gian chật chội .

Ngã ba Trường Chinh - Âu Cơ là 1 trong những nút thắt cổ chai trên trục đường huyết mạch cửa ngõ Tây Bắc ẢNH: NGUYỄN ANH

Dù chưa tới mức kẹt cứng "đứng bánh" hoàn toàn nhưng cả dòng người và xe chỉ có thể nhích từng mét một, mệt mỏi nối đuôi nhau. Ùn ứ kéo dài khiến việc đi lại hằng ngày của người dân trở nên vô cùng vất vả.

Người dân mệt mỏi sau một ngày dài làm việc lại phải tiếp tục "cuộc chiến" với ùn tắc trên đường về nhà ẢNH: NGUYỄN ANH

Tối 17.11, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ tại quận Tân Phú) đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để di chuyển từ khu vực phường Xuân Hòa (Q.3 cũ) về tới gần trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Anh Hùng cho biết, ngay khi rẽ vào khu vực chịu ảnh hưởng của rào chắn dọc trục Trường Chinh và các tuyến nhánh, dòng xe lập tức ken đặc, có những đoạn dài hàng trăm mét xe chỉ nhích được từng chút sau mỗi nhịp đèn đỏ.

"Đoạn Cộng Hòa - Trường Chinh xưa giờ vẫn ùn tắc, nay còn thêm lô cốt chiếm dụng bớt đường nữa nên càng khổ hơn. Vẫn biết là làm đường thì phải chấp nhận rào chắn nhưng đi lại giờ vất vả quá" - anh Hùng cám cảnh.

Áp lực phương tiện đổ dồn vào nhiều trục đường xương cá, nổi bật là tuyến Tân Kỳ - Tân Quý vốn đã thường xuyên ùn ứ ẢNH: NGUYỄN ANH

Áp lực khổng lồ trên trục chính nhanh chóng tạo ra hiệu ứng domino, đẩy dòng xe tràn sang các tuyến đường nhánh như Xuân Diệu, khu vực Bàu Cát và lan rộng tới tận nút giao Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn . Tại hầu hết các giao lộ từ lớn đến nhỏ, không chỉ có lực lượng CSGT mà cả nhân sự của đơn vị thi công (Thaco) cũng phải túc trực liên tục để phân luồng, điều tiết giao thông xuyên suốt giờ cao điểm.

Càng về tối, lượng xe di chuyển về hướng cửa ngõ càng đông ẢNH: NGUYỄN ANH

Linh hoạt nhiều giải pháp điều tiết

Trước áp lực giao thông gia tăng trên tuyến, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã liên tục rà soát, áp dụng nhiều giải pháp điều tiết linh hoạt nhằm "gỡ nút thắt" cho người dân.

Đáng chú ý, tại một số đoạn như khu vực từ nút giao Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, cơ quan chức năng đã tháo dỡ dải phân cách cứng, thay bằng dải phân cách di động và cọc tiêu để tổ chức làn đường "đảo chiều" theo giờ. Nhờ đó, giờ cao điểm sáng được mở rộng hướng vào trung tâm lên 4,5 làn xe, còn giờ cao điểm chiều tăng hướng về An Sương lên 4 làn xe, giảm áp lực đáng kể.

Riêng trên các trục đường phục vụ thi công tuyến metro số 2, lực lượng CSGT được điều động tới điều tiết giao thông tại gần như khắp các nút giao lớn nhỏ ẢNH: NGUYỄN

Song song, sau khi ghi nhận phản ánh thực tế của người dân, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị thi công thu gọn lại hàng rào tại nút giao Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào từ 14.11 để tạo lối đi thông thoáng hơn cho hai chiều xe máy tránh nhau và người dân rẽ từ đường nhánh ra trục chính.

Hệ thống băng rôn, biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa cũng được bổ sung dày đặc từ khu vực An Sương dọc xuống các giao lộ lớn giúp người đi đường chủ động chọn lộ trình thay thế, từng bước giảm tải áp lực cho trục đường Trường Chinh trong giai đoạn cao điểm thi công tuyến metro số 2.

Đại lộ tại cửa ngõ Tây Bắc đang trải qua giai đoạn áp lực tăng cao khi phải nhường phần lớn diện tích đường phục vụ công tác thi công tuyến metro số 2 ẢNH: NGUYỄN ANH

Dù tình hình đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày đầu mới dựng rào chắn nhờ các phương án điều chỉnh nhanh, tuyến đường này vẫn rất dễ ùn ứ cục bộ vào khung giờ cao điểm sáng và chiều, đặc biệt khi người dân phải liên tục làm quen với các đợt dịch chuyển rào chắn cuốn chiếu.

Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, làm thật nhanh, đảm bảo đúng cam kết để sớm tháo dỡ rào chắn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, lùi tiến độ như một số tuyến đường sắt đô thị trước đây, giúp người dân dọc tuyến sớm ổn định lại cuộc sống và việc làm ăn.