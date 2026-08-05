Nội Bài hứng 'bão 1 sao' vì phân làn, khách phải đi bộ dưới mưa bắt xe

Thường xuyên di chuyển tại sân bay Nội Bài, chị Thu Hằng (Hà Nội) cho biết, 2 lần gần nhất chị đi từ Nội Bài trong tháng 7 "thì hỡi ôi tắc từ dưới đường dẫn, không thể lên cầu vượt nhà ga T2, phải lộn xuống bãi xe tầng 1 để đi bộ lên tầng 2".

Ùn tắc lối dẫn do các phương tiện dừng đón trả khách tại cả nhà ga quốc nội T1 và quốc tế T2 là do từ ngày 3.8, sân bay quốc tế Nội Bài chính thức thực hiện phân làn phương tiện với xe cá nhân, xe taxi và xe công nghệ.

Sân bay Nội Bài nhận 'bão' đánh giá 1 sao trên Google review ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đại diện sân bay Nội Bài, trước đây, ô tô cá nhân, xe kinh doanh vận tải đưa khách đến sảnh đi nhà ga nội địa T1 thường đỗ tại các cột đầu tiên phía trước nhà ga (cột 1, 2, 3), khiến dòng xe bị ùn dài trên đường dẫn hoặc dừng đỗ lộn xộn vào các làn cấm đỗ.

Song sau phân làn, chỉ có các xe cá nhân dưới 9 chỗ (xe biển trắng) được bố trí dừng tại khu vực phía trước (cột 1 đến cột 7), còn các xe trên 9 chỗ, xe du lịch phải trả khách tại phía sau (từ cột 7 đến cột 10). Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ (xe biển vàng) được bố trí trả khách ở làn số 3, không sát với sảnh, nên giảm lượng phương tiện lưu thông gần sảnh đỗ.

Ngày đầu tiên thực hiện, sân bay Nội Bài được đánh giá khá thông thoáng ở làn xe cá nhân và xe taxi. Trước đây, taxi được đỗ đón khách sát sảnh, song từ hôm qua được bố trí đón khách tại làn số 4 và dành làn số 1 cho xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên.

Chia sẻ trên các diễn đàn, anh Trần Tuấn cho hay "chiều nay (4.8), em đi đón người nhà ở nhà ga T2 Nội bài công nhận sướng thật, văn minh, quang đãng, hàng lối rõ ràng, nhanh gọn lẹ". Một số tài xế xe cá nhân đưa đón người nhà cũng cho biết, sau khi phân làn riêng, việc đưa đón người nhà ngay tại sảnh rất tiện lợi, nhanh chóng.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày thực hiện phân làn, sân bay Nội Bài đã "hứng bão 1 sao" đánh giá trên Google review. Hành khách N.V.T bức xúc cho biết "đặt xe công nghệ phải đi bộ rất xa, trời mưa thì không biết di chuyển kiểu gì từ sảnh A ra sảnh E, khách phải kéo vali đi mấy trăm mét giữa mưa gió".

Nhiều hành khách di chuyển chiều tối qua dưới cơn mưa nặng hạt cũng chia sẻ trải nghiệm không hài lòng khi phải đi bộ dưới mưa ra bãi xe tìm xe công nghệ.

Cần lối đi bộ riêng, bảng hướng dẫn chi tiết

Cũng đánh giá 1 sao, hành khách Nguyễn Huy Hoàng cho hay "bắt xe công nghệ đi về hết có 300.000 đồng, nhưng lười đi bộ bắt taxi hãng ngay tại sảnh hết ngay 500.000 đồng". Đa số hành khách phản ứng vì phải di chuyển xa bắt xe công nghệ giữa trời mưa hoặc nắng gắt, trong khi xe taxi hãng được đỗ gần sảnh thì nhiều xe rất cũ, giá cước lại cao hơn nhiều so với xe công nghệ.

Anh Huy Nguyễn chia sẻ "luôn đánh giá rất cao sân bay Nội Bài về tổ chức, dịch vụ ổn. Tuy nhiên, việc phân luồng mới đây là một thảm họa với hành khách. Tôi đi xe dịch vụ phải dừng ngay giữa đường, băng qua 1 làn xe khác đang chạy thẳng, với 1 đống vali lỉnh kỉnh, quá mất an toàn". Anh Huy cũng cho biết chưa từng thấy sân bay nào lại để hành khách xuống ngay giữa đường và băng qua làn xe khác đang chạy.

Một số tài xế xe công nghệ thậm chí còn rủ nhau tắt app VETC khi đi qua điểm thu phí tại lối ra vào bãi gửi xe sân bay, nhằm gây ùn tắc để phản đối việc phân làn mang tính "phân biệt đối xử" giữa taxi hãng và xe công nghệ.

Trước Nội Bài, từ cách đây vài năm, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã thực hiện phân làn riêng đón trả khách cho xe taxi, xe cá nhân và xe công nghệ. Hành khách nếu đi taxi nhượng quyền của sân bay sẽ đi bộ quãng đường ngắn hơn, nếu đi xe công nghệ sẽ phải đi bộ khoảng 300 - 500 m tới bãi đỗ riêng.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết phân làn có thể khiến hành khách phải đi bộ xa hơn, nhưng việc phân khu riêng là cần thiết do diện tích sân đỗ và hệ thống đường tiếp cận có giới hạn. Xe cá nhân cũng được phân luồng theo hướng di chuyển từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Thời gian dừng đón, trả khách tại khu vực nhà ga được giới hạn không quá 5 phút, tài xế không được rời xe quá 2 m.

Mục tiêu là giảm ùn tắc, tổ chức lại luồng phương tiện và đảm bảo giao thông thông thoáng quanh nhà ga. Nhiều hành khách cho rằng việc đi bộ vài trăm mét không phải là vấn đề quá lớn. Song để đảm bảo an toàn, sân bay Nội Bài cần bố trí lối đi bộ riêng để hành khách kéo vali, có mái che tránh mưa nắng, đặc biệt cần có biển hướng dẫn chi tiết chỗ đỗ xe công nghệ cho hành khách dễ tìm kiếm.