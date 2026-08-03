Tin vui Nội Bài có làn riêng xuất nhập cảnh cho người Việt, hành khách hào hứng

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ ngày 2.8, công dân Việt Nam đã có làn riêng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại nhà ga quốc tế T2. Bên cạnh đó, sân bay cũng bố trí làn riêng với biển hướng dẫn dành cho người nước ngoài khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Đây cũng là xu hướng đã được áp dụng tại nhiều sân bay lớn của thế giới, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Từ 2.8, công dân Việt Nam đã có làn xuất nhập cảnh riêng tại nhà ga T2 Nội Bài ẢNH: NIA

Theo lãnh đạo sân bay, việc phân luồng này không chỉ giúp công dân Việt Nam dễ dàng nhận biết khu vực làm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi trong những khung giờ cao điểm, mà còn góp phần tối ưu hóa luồng hành khách tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh. Khi việc di chuyển được tổ chức khoa học hơn, quy trình làm thủ tục trở nên thông suốt hơn và trải nghiệm của tất cả hành khách, cả trong nước và quốc tế, đều được nâng cao.

Chị Quách Thương (Hà Nội) cho biết rất hào hứng khi có làn riêng cho công dân Việt Nam, bởi cách đây ít lâu khi bay từ châu Âu về chị "phải chờ cả tiếng nhập cảnh chung với mấy trăm khách nước ngoài".

Một hành khách khác cũng chia sẻ "sang châu Âu, nhập cảnh qua sân bay tại Paris họ có lối đi riêng cho công dân nước họ, mình nhìn vậy cũng có chút chạnh lòng. Giờ sân bay Việt Nam dành lối đi riêng cho công dân Việt Nam mỗi lần xuất nhập cảnh thấy hãnh diện và tự hào nhiều lắm".

Bảng hướng dẫn làn riêng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Nội Bài ẢNH: NIA

Nhiều hành khách sau khi trải nghiệm trực tiếp việc được đi làn riêng xuất nhập cảnh cho biết rất vui vì thời gian làm thủ tục giảm xuống chỉ còn 4 - 5 phút, thậm chí nhanh hơn. Trong khi trước đây do đứng lẫn cả người Việt Nam và người nước ngoài khiến thời gian nhập cảnh nhiều khi kéo dài nửa tiếng đến cả tiếng.

Bên cạnh đó, từ 7 giờ sáng nay 3.8, sân bay Nội Bài sẽ chính thức áp dụng các vị trí đón trả khách mới theo từng khu vực chuyên biệt, để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc cục bộ và trả lại không gian thông thoáng cho nhà ga.