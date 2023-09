Nội bộ CLB M.U bất đồng dữ dội sau trận thua Arsenal

"Jadon Sancho vì sao không thi đấu? Tất cả là dựa trên hiệu suất tập luyện, nên chúng tôi không chọn anh ấy. Tại CLB M.U, bạn phải đạt đến đẳng cấp cao nhất mỗi ngày", HLV Erik ten Hag trả lời phỏng vấn sau trận thua của CLB M.U trước Arsenal trên sân Emirates

HLV Erik ten Hag

HLV Erik ten Hag loại Jadon Sancho khỏi đội hình thi đấu của M.U, đưa tiền đạo Martial đá chính cùng Rashford và Antony. Trong hiệp 2, nhà cầm quân này cũng sử dụng tiền đạo tân binh Rasmus Hojlund hay sao trẻ Alejandro Garnacho trên hàng công của M.U.

M.U gây bất ngờ khi mở tỷ số 1-0 trước Arsenal trong thế trận bị lấn ép, với bàn thắng do Rashford ghi phút 27. Chỉ 1 phút sau Odegaard gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Trong hiệp 2, hai đội chơi giằng co, M.U tưởng có bàn quyết định hạ Arsenal ở phút cuối do Garnacho ghi, nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị sau khi xem lại VAR. Trong những phút bù giờ, Declan Rice và Gabriel Jesus ghi 2 bàn các phút 90+6 và 90+11 giúp Arsenal thắng 3-1.

"Tôi là vật tế thần lâu rồi. Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt trong tuần. Tôi tin rằng chuyện này còn có nguyên nhân khác, nhưng tôi sẽ không đào sâu vào. Thực sự, tôi là vật tế thần. Đó là điều không công bằng!", Jadon Sancho đăng thông điệp lên mạng xã hội X (Twitter trước đây), phản ứng sau những phát biểu của HLV Erik ten Hag.

Jadon Sancho AFP

Jadon Sancho là bản hợp đồng đắt giá đến 90 triệu bảng mà CLB M.U mua từ Borussia Dortmund hè 2021. Tuy nhiên, ngôi sao 23 tuổi của đội tuyển Anh từ khi đến sân Old Trafford không còn là chính mình, anh chỉ ghi 9 bàn sau 58 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Ở mùa này, Jadon Sancho chỉ được HLV Erik ten Hag cho thi đấu khoảng 76 phút trong 3 trận đầu mùa của CLB M.U. Với phản ứng sau trận M.U thua Arsenal, nhiều khả năng Jadon Sancho sẽ phải chia tay M.U ngay thời gian tới đây, khi các thị trường chuyển nhượng ở Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mở cửa.