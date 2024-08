Nội bộ Israel lại khẩu chiến dữ dội

Theo Reuters dẫn lại các nguồn tin địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant bác bỏ mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas của Thủ tướng Netanyahu là "vô nghĩa". Ông Gallant cho hay các điều kiện hiện nay cho một cuộc xung đột ở Li Băng trái ngược hẳn với những gì đã diễn ra vào đầu chiến sự.

"Tôi sẵn sàng tranh luận bằng sự thật và hành động. Tôi có thể yếu về phương tiện truyền thông và chính trị, nhưng về an ninh, tôi biết mình đang nói gì", theo The Times of Israel dẫn lời ông Gallant.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong cuộc họp báo tại thủ đô Tel Aviv (Israel) vào ngày 28.10.2023 REUTERS

Ngay sau đó, ông Netanyahu đã phản pháo bình luận trên: "Khi ông Gallant áp dụng quan điểm chống lại Israel, ông đang làm tổn hại đến cơ hội đạt được thỏa thuận về con tin".

Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ mục tiêu của Israel hiện vẫn là chiến thắng hoàn toàn với việc tiêu diệt Hamas và trả tự do cho những con tin. "Đây là chỉ thị rõ ràng của Thủ tướng Netanyahu và nội các an ninh, và nó có nghĩa vụ đối với tất cả mọi người – bao gồm cả ông Gallant", theo tuyên bố.

Ông Netanyahu và ông Gallant đã nhiều lần bất đồng quan điểm và khẩu chiến dữ dội. Trước đó, theo tờ Jerusalem Post, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 3.8 dự định sa thải Bộ trưởng Gallant sau khi ông trở về từ chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn do tình hình an ninh ngày càng căng thẳng ở Israel.

Cuộc đấu khẩu trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với kịch bản tấn công tiềm tàng từ Iran và nhóm Hezbollah hậu sự kiện ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran) hôm 31.7.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi ngày 12.8 tổ chức đánh giá và phê duyệt các kế hoạch tác chiến cho "nhiều mặt trận khác nhau". Theo Fox News dẫn các nguồn thạo tin, Iran sẽ tiến hành tấn công Israel trong vòng 24 giờ tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Gallant cho biết Israel đã tăng cường phòng thủ trong những ngày gần đây cũng như chuẩn bị các cuộc tấn công tiềm tàng để đáp trả hoặc hành động phủ đầu nếu cần.