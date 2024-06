Nội bộ Israel tiếp tục căng thẳng, lãnh thổ bị tấn công

Văn phòng của Bộ trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, tối 7.6 thông báo ông Gantz sẽ đưa ra thông cáo báo chí lúc 20 giờ 40 phút ngày 8.6 (0 giờ 40 phút ngày 9.6, theo giờ VN). Khi đó, Bộ trưởng Gantz dự kiến sẽ tuyên bố rút đảng Thống nhất quốc gia của ông khỏi chính phủ, hoàn thành tối hậu thư mà ông đã đưa ra cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tháng trước, theo tờ The Times of Israel.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng Nội các chiến tranh Benny Gantz trong một lần họp báo chung AFP

Tuy nhiên, sau khi quân đội Israel tuyên bố đã giải cứu 4 con tin khỏi Gaza trong ngày 8.6, những phát ngôn viên của Bộ trưởng Gantz cho hay ông sẽ hoãn đưa ra thông cáo nói trên, nhưng không nói rõ khi nào ông Gantz sẽ đưa ra thông cáo đó, theo Reuters.

Ông Benny Gantz tối 18.5 cảnh báo nếu Thủ tướng Netanyahu không phê duyệt một kế hoạch thời hậu chiến cho Dải Gaza trước ngày 8.6, ông sẽ rút đảng Thống nhất quốc gia ra khỏi chính phủ liên minh và quay trở lại phe đối lập.

Tuy nhiên, The Times of Israel dẫn một số nguồn tin cho hay chính phủ đã không chấp nhận hoặc thậm chí không thảo luận nghiêm túc về những yêu cầu do ông Gantz đưa ra.

"Vai trò quan trọng" của ông Benny Gantz

Trước khi đưa ra tuyên bố dự kiến nói trên, Đài truyền hình Kan ngày 6.6 loan tin chính phủ Mỹ đã cố gắng thuyết phục ông Gantz hoãn việc rời khỏi chính phủ liên minh trong bối cảnh các nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với Hamas. Đề xuất mới liên quan thỏa thuận này đã được nội các chiến tranh Israel, gồm hai ông Gantz và Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, phê duyệt.

Trong khi đó, các đối tác cực hữu của Thủ tướng Netanyahu, gồm Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, đã khẳng định họ sẽ không đồng ý với đề xuất về thỏa thuận mới nói trên, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả con tin. Họ đã nhiều lần đe dọa sẽ lật đổ chính phủ nếu một thỏa thuận như thế được thông qua. Tình trạng này khiến sự hiện diện của ông Gantz trong chính phủ liên minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của một thỏa thuận về Gaza.

Nếu không có đảng Thống nhất quốc gia trung dung của ông Gantz tham gia, chính phủ của ông Netanyahu với nhiều thành viên cánh hữu và cực hữu còn lại sẽ không sụp đổ ngay lập tức, nhưng sẽ phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ hơn nhiều từ các đối tác toàn cầu quan trọng, trong đó có Mỹ, theo The Times of Israel.

Hezbollah tấn công sâu vào lãnh thổ Israel ?

Trong lúc xung đột Hamas - Israel tiếp diễn ở Gaza, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng có diễn biến mới đáng lo ngại. The Times of Israel hôm qua dẫn thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Li Băng, có khả năng do Hezbollah thực hiện, đã chạm tới một khu vực trống trải ở thung lũng Jezreel, gần TP.Nazareth thuộc miền bắc Israel vào chiều 7.6. IDF thừa nhận họ đã thất bại trong nỗ lực đánh chặn chiếc UAV đó.

Còi cảnh báo về tên lửa đang lao tới đã vang lên ở một số khu vực thuộc miền bắc Israel trong thời gian vụ việc xảy ra, nhưng không có còi báo động về UAV vang lên. IDF cho hay họ đang điều tra lý do tại sao không thể hạ được chiếc UAV đó và tại sao còi báo động UAV không hoạt động.

Vụ việc nói trên có thể đánh dấu cuộc tấn công sâu nhất của Hezbollah vào Israel, với chiếc UAV hôm 7.6 đánh trúng khu vực cách biên giới khoảng

40 km. Cuộc tấn công sâu nhất trước đó xảy ra vào tháng trước, khi một chiếc UAV của Hezbollah tấn công một cơ sở quân sự Israel cách biên giới Li Băng khoảng 35 km. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Hezbollah liên quan cuộc tấn công mới.