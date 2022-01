'Nội chiến' tại chung cư Estella Heights

Cư dân “tố” BQT sai phạm

Theo đó, các cư dân khiếu nại cho rằng việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường ngày 31.10.2021 diễn ra không đúng quy định của pháp luật với rất nhiều sai phạm cơ bản, nghiêm trọng.

Chị Hòa, một cư dân tại đây cho biết chị cùng nhiều cư dân là chủ sở hữu các căn hộ có nhận được thông báo ký ngày 22.10.2021 của UBND phường An Phú về tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu ra BQT mới mà không có chương trình nào khác được công bố. Trước hội nghị nhà chung cư, cư dân cũng không nhận được bất kỳ một tài liệu thảo luận và để trình biểu quyết nào cho bất kỳ nghị trình nào khác.

Dù vậy, tại hội nghị nhà chung cư diễn ra ngày 31.10.2021 lại thêm phần biểu quyết thông qua một loạt quyết định cực kỳ quan trọng về vấn đề vận hành và quản trị của chung cư.

Trong khi đó, phần thảo luận của hội nghị nhà chung cư có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng, khiến cư dân không thể không đặt câu hỏi về động cơ, âm mưu của các thành viên BQT được bầu khi mà các tài liệu họp quan trọng như quy chế vận hành, quy chế tài chính, kế hoạch sử dụng quỹ bảo trì, thu phí quản lý lên đến hơn trăm tỉ đồng chỉ được in bằng bản in thường không đóng dấu và được phát cho các cư dân có mặt tham dự vào đầu giờ hội nghị nhà chung cư bất thường để biểu quyết thông qua mà không được gửi trước để đọc và có ý kiến phản biện, trong khi nó dày đến 130 trang.

Nhiều cư dân đã không thu xếp đến dự hội nghị nhà chung cư bất thường do không được thông báo có phần 2, với nội dung họp quan trọng như vậy. Thậm chí nhiều chủ nhà đến dự hội nghị đã không tham dự phần 2 của hội nghị do nội dung thông báo tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của UBND phường An Phú không có phần 2. Ngay cả vị đại diện của phường, sau khi chủ trì phần 1 là bầu BQT xong cũng ra về, không dự phần 2.

“Ngày 18.11.2021 Chủ tịch UBND phường An Phú mới ra quyết định công nhận BQT. Do đó trước ngày 18.11.2021, tất cả những cá nhân này đều chưa đủ tư cách để điều hành bất kỳ một hội nghị nhà chung cư nào, nhất là chủ trì biểu quyết thông qua các quyết định cực kỳ quan trọng về vấn đề vận hành và quản trị. Thế nhưng các thành viên này vẫn tổ chức họp, thảo luận và thông qua nhanh chóng các quyết định về vận hành, thu phí, quản lý chung cư, liên quan đến rất nhiều vấn đề tiền nong ở chung cư từ quỹ vận hành đến quỹ bảo trì, cũng như thù lao cho BQT, với con số lên đến hơn trăm tỉ đồng”, chị Hòa nói.

Một điều khiến cư dân bức xúc là BQT đã ra quyết định yêu cầu các cư dân phải thanh toán các loại phí vào tài khoản của BQT thay vì vào tài khoản ban quản lý như luật quy định.

Với những sai phạm trên, các cư dân đã yêu cầu chính quyền địa phương phải bầu lại BQT nhà chung cư, số tiền phí quản lý vận hành đã chuyển vào tài khoản của BQT phải được chuyển trả lại đúng tài khoản hợp pháp để được quản lý chuyên nghiệp và áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý an toàn. BQT phải công bố chi tiết thu chi của tài khoản BQT kể từ thời điểm 1.7.2021 cho đến nay, để xác định có thất thoát hay không và để chốt số bàn giao.





"Cổ đông" lớn không được mời dự

Không chỉ cư dân, Công ty TNHH Jones Lang Lasalle Việt Nam, với tư cách là đơn vị quản lý, vận hành chung cư cũng đã có văn bản gửi đến UBND TP.Thủ Đức, Sở Xây dựng yêu cầu xem lại tính hợp pháp của hội nghị nhà chung cư bất thường 31.10.2021. Bởi dù mới được bầu, chưa có quyết định công nhận BQT của cơ quan chức năng nhưng BQT mới đã ra quyết định thay đổi đơn vị quản lý vận hành, thông qua quy chế tài chính của BQT, thông qua quy chế hoạt động của BQT, thông qua mức phí quản lý năm 2021 - 2022, thông qua kế hoạch sử dụng quỹ bảo trì dự phòng năm 2011 - 2022, thù lao của BQT, thay đổi hình thức thu chi từ thu hộ, chi hộ sang tự thu tự chi. Trong khi những vấn đề này không có sự hiện diện của bên chủ trì là đại diện UBND phường An Phú, chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên doanh Estella.

Ông Tan Hong Tat, Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH Liên doanh Estella cũng cho rằng theo quy định hiện hành, BQT mới thành lập chỉ bắt đầu thực hiện các quyền và nghĩa vụ hoặc đưa ra các quyết định của mình khi được cơ quan chức năng công nhận chính thức. Nhưng trước đó BQT đã đưa ra nhiều quyết định, thông báo liên quan đến việc hoạt động, vận hành của chung cư. Không những vậy, Công ty TNHH Liên doanh Estella hiện sở hữu trung tâm thương mại Estella Place trong khuôn viên dự án, với diện tích xấp xỉ 30.000 m2, tương đương với quyền biểu quyết 20% cũng đã không được mời, không được thông báo tham dự hội nghị nhà chung cư bất thường. Ông cho rằng hội nghị nhà chung cư đã không diễn ra đúng luật.

BQT nói hội nghị bình thường và hợp pháp

Trước các vấn đề mà cư dân và chủ đầu tư đặt ra, BQT chung cư trình bày việc diễn ra hội nghị nhà chung cư ngày 31.10.2021 là hội nghị bất thường được UBND phường An Phú tổ chức do yêu cầu của BQT cũ vì trước đó hội nghị ngày 26.4.2021 do không đủ số lượng cư dân tham dự nên đã bị hủy. Cùng với đó, việc BQT cũ đã xin từ nhiệm trước đó nên việc bầu ra BQT mới là hợp lý và hợp pháp. Phía BQT cũng khẳng định việc chủ đầu tư không tới dự dù đã có thư mời từ trước là không phải lỗi của họ, cho nên chủ đầu tư không có quyền nêu ý kiến và đề nghị chủ đầu tư tôn trọng những quyết định đã được thông qua tại hội nghị ngày 31.10.2021.

Về cách thức tổ chức hội nghị, phía BQT cũng nêu rõ trong văn bản rằng không nhất thiết phải nêu toàn bộ nội dung cuộc họp trong giấy mời hay thông báo họp, việc hội nghị thông qua nhiều nội dung hơn so với thông báo trước đó là bình thường và hợp pháp. Mặt pháp lý của hội nghị cũng được bên BQT nêu rõ, họ cho rằng việc BQT cũ bãi nhiệm và BQT mới được bầu theo nguyện vọng của cư dân là điều hết sức bình thường, những người không tham gia hội nghị phải chấp hành và không được có ý kiến với những gì được thông qua. Chủ tọa đàm được bầu để chủ trì hội nghị không nhất thiết phải là BQT đã có quyết định công nhận, phía UBND phường cũng đã thống nhất để BQT điều hành phần còn lại của hội nghị sau khi bầu thành viên BQT mới.

“Vì vậy các quyết định và nghị quyết của hội nghị là công khai, dân chủ, đảm bảo giá trị pháp lý và phải được toàn thể cư dân và người sử dụng nhà chung cư thi hành. Việc xảy ra tranh chấp giữa BQT và chủ đầu tư được cho là do văn hóa ứng xử của các nước khác nhau nên BQT đã đề nghị trong văn bản rằng cùng thống nhất áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề phát sinh”, BQT khẳng định trong văn bản.