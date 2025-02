'Nội chiến' tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s

Nắm 50% cổ phần nhưng không có quyền gì

Được biết, từ tháng 2.2008 đến tháng 12.2009, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (sau này là Công ty CP Đầu tư Bình Tân - Công ty Bình Tân) thuê hơn 4,2 triệu m² đất làm Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II (sau này là KCN Hàm Kiệm II - Bita's). Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, thời gian sử dụng đất 50 năm. Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, hạ tầng dự án vẫn chưa được hoàn thiện, do vậy cũng có rất ít nhà đầu tư thuê đất tại đây để xây dựng nhà máy.

Đến nay sau hàng chục năm triển khai, hạ tầng KCN Hàm Kiệm II - Bita's mới đạt khoảng 20% ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để "hồi sinh" dự án, ngày 23.11.2022, Công ty Hố Nai ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2022 nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Bình Tân từ bà Lai Kim cùng các cổ đông khác, với giá chuyển nhượng 938 tỉ đồng, để tiếp quản Công ty Bình Tân và quản lý, khai thác dự án KCN Hàm Kiệm II - Bita's. Theo hợp đồng ký kết, bên mua phải đặt cọc 10% giá chuyển nhượng và thanh toán trong 3 đợt, với điều kiện công nợ phải thu, công nợ phải trả bằng 0, tồn quỹ tiền bằng 0. Tuy nhiên khi thanh toán được 590 tỉ đồng bao gồm tiền đặt cọc 10%, thanh toán đợt 1, đợt 2 và tiền lãi do chậm thanh toán, chi phí đầu tư hạ tầng tại dự án, tức 50% cổ phần tại Công ty Bình Tân, thì hai bên bắt đầu phát sinh tranh chấp khiến dự án tiếp tục rơi vào khó khăn.

Theo trình bày của ông Nguyễn Công Định, Tổng giám đốc Công ty Hố Nai, dù đã mua 50% cổ phần, tức gần 600 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp (DN) của ông không có bất kỳ thực quyền gì do sự ngang nhiên vi phạm thỏa thuận tại hợp đồng của bên bán. Cụ thể, Công ty Bình Tân đã không thực hiện cam kết trong hợp đồng là giữ nguyên hiện trạng khi ngày 16.1.2024 ký hợp đồng cho 5 DN thuê lại đất trong KCN Hàm Kiệm II - Bita's bằng hình thức cho thuê đất trả tiền một lần và đã nhận toàn bộ tiền cho thuê đất. Không những vậy, HĐQT Công ty Bình Tân còn tự ý ra nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Đức Tấn (người được Công ty Hố Nai cử sang điều hành công ty) và bầu bà Lai Kim làm Chủ tịch HĐQT mới.

"Chúng tôi đã thanh toán gần 600 tỉ đồng nhưng đến nay hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi hay lợi ích nào dù với tư cách là cổ đông hay đối tác nhận chuyển nhượng công ty. Quan trọng hơn, chúng tôi đang đối mặt với thực trạng liên tục phải tham gia các vụ việc tố tụng và quá trình giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, tòa án không biết đến khi nào mới kết thúc, dẫn tới thiệt hại rất lớn cho Công ty Hố Nai chúng tôi về cả thời gian kinh doanh và quyền lợi có thể được nhận từ việc đầu tư đối với số tiền lớn như trên. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chúng tôi làm đơn đến Bộ Công an tố giác các cổ đông Công ty Bình Tân về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm các quy định về đất đai; và tố giác tội tham ô tài sản của bà Lai Kim cùng sự giúp sức của kế toán trưởng Nguyễn Quốc Xuân Minh", ông Định bức xúc nói.

Trước những cáo buộc trên, bà Lai Kim, đại diện pháp luật Công ty Bình Tân, khẳng định Công ty Hố Nai là cổ đông chiếm tỷ lệ 50% nhưng đã có những vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông, đến tiến độ KCN, đặc biệt là chậm tiến độ thanh toán như quy định trong hợp đồng. "Công ty Hố Nai cho rằng về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần vốn góp của Công ty Bình Tân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở để chấp nhận", trong văn bản gửi đến Báo Thanh Niên, bà Lai Kim cho biết.

Tòa tuyên hợp đồng vẫn có hiệu lực

Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, tháng 5.2024, bà Lai Kim cùng 4 cá nhân khác đã khởi kiện vụ tranh chấp hợp đồng mua bán KCN Hàm Kiệm II - Bita's ra Trung tâm Trọng tài thương mại HTA, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nguyên tắc số 01/2022 đã ký với Công ty Hố Nai. Tuy nhiên Trung tâm Trọng tài thương mại HTA nhận định: Nguyên nhân khiến Công ty Hố Nai chưa thanh toán đợt 3 là do các bên chưa xác định được giá chuyển nhượng điều chỉnh, chưa thống nhất trong diễn giải xử lý nội dung "tồn quỹ tiền bằng 0".

Nguyên nhân không xác định được giá chuyển nhượng điều chỉnh là các bên không thống nhất lộ trình, phương thức tạm thanh toán đợt 3 trong thời gian chờ xác định giá chuyển nhượng điều chỉnh; không thống nhất số tiền thuê đất thu từ 5 nhà đầu tư thứ cấp, tiền giữ lại để thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước đối với các lô đất chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho 5 nhà đầu tư thứ cấp; không thống nhất về phạm vi hồ sơ tài liệu mà bị đơn được quyền tiếp cận để soát xét và xác định giá chuyển nhượng điều chỉnh…

Đáng nói, dù bị đơn chậm thanh toán nhưng nguyên đơn đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để chuyển nhượng 50% cổ phần và các hợp đồng này có hiệu lực, tổ chức phát hành cập nhật thông tin cổ đông và xác lập tư cách cổ đông cho bên mua… Hành vi chậm thanh toán đợt 1 và 2 của bị đơn không phải là vi phạm nghiêm trọng do nguyên đơn đã gián tiếp chấp nhận để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tương ứng với các đợt thanh toán và đã xác lập tư cách cổ đông của bị đơn đối với 50% cổ phần chuyển nhượng.

Sau quá trình làm việc với các bên, ngày 22.12.2024, Hội đồng trọng tài giải quyết vụ tranh chấp số MB.25.24 quyết định không chấp nhận toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn (bà Kim Lai và 4 cá nhân khác) đối với bị đơn là Công ty Hố Nai.

Tháng 7.2024, Công ty Hố Nai khởi kiện tại TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu hủy Nghị quyết HĐQT số 01/2024 và số 02/2024 do bà Lai Kim ban hành ngày 3.7.2024 về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Đức Tấn (do Công ty Hố Nai cử vào quản lý công ty) và bầu bà Lai Kim làm Chủ tịch HĐQT mới. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ cho TAND H.Hàm Thuận Nam. Đến ngày 27.12.2024, TAND H.Hàm Thuận Nam đã có quyết định sơ thẩm giải quyết vụ việc dân sự số 07/2024 tuyên hủy 2 nghị quyết trên của Công ty Bình Tân do bà Lai Kim với tư cách Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành do trái điều lệ, quy định pháp luật.

Không đồng tình với các phán quyết trên, bà Lai Kim và 4 cá nhân khác đã kháng cáo toàn bộ bản án trên.

"Nội chiến" khiến KCN Hàm Kiệm II - Bita's vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế của mình trong việc thu hút đầu tư vào đây.