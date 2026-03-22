Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nói dối 'đã được đo nồng độ cồn ở trạm trước' còn livestream om sòm trên mạng
Video Thời sự

Nói dối 'đã được đo nồng độ cồn ở trạm trước' còn livestream om sòm trên mạng

Trần Cường
Trần Cường
22/03/2026 21:31 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ vụ vu khống, bịa đặt thông tin lực lượng 'không cho thổi lại nồng độ cồn và đã kiểm tra ở chốt trước không vi phạm' sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Chiều 22.3, Cục CSGT Bộ Công an cho hay, gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo Cục CSGT, những trang và tài khoản Facebook đăng tải thông tin một chiều, sai sự thật và mang tính chất vu khống, dẫn dắt dư luận với mục đích làm xấu uy tín của lực lượng CSGT. Các trang, tài khoản này chủ yếu là những cá nhân, tổ chức phản động.

- Ảnh 1.

Các trang Fanpage và Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc

ẢNH: C08

Cục CSGT giao thông cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh và xác định vụ việc đang lan truyền kể trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 15.3.2025 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Minh Xuân, Tuyên Quang).

Nói dối 'đã được đo nồng độ cồn ở trạm trước' còn livestream om sòm trên mạng

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã củng cố hồ sơ và chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Xác minh clip 2 tài xế xô xát chảy máu đầu ở TP.HCM

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xô xát sau mâu thuẫn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận