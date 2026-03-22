Nói dối 'đã được đo nồng độ cồn ở trạm trước' còn livestream om sòm trên mạng

Chiều 22.3, Cục CSGT Bộ Công an cho hay, gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo Cục CSGT, những trang và tài khoản Facebook đăng tải thông tin một chiều, sai sự thật và mang tính chất vu khống, dẫn dắt dư luận với mục đích làm xấu uy tín của lực lượng CSGT. Các trang, tài khoản này chủ yếu là những cá nhân, tổ chức phản động.

Các trang Fanpage và Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc ẢNH: C08

Cục CSGT giao thông cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh và xác định vụ việc đang lan truyền kể trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 15.3.2025 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Minh Xuân, Tuyên Quang).

Nói dối 'đã được đo nồng độ cồn ở trạm trước' còn livestream om sòm trên mạng

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã củng cố hồ sơ và chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.