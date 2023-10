Nội dung giáo dục địa phương còn nhiều vướng mắc

Thông tin chưa chính xác trong tài liệu giáo dục địa phương

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang, lớp 7 tại trang 7, bài 1 - Địa giới hành chính tỉnh An Giang qua các thời kỳ có ghi: "… Hiện nay, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm hai thành phố (Long Xuyên, Châu Đốc), một thị xã (Tân Châu) và 8 huyện (An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú)…". Đến trang 56, mục 2.4. Danh lam thắng cảnh núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) hay ở trang 67 khi nói về Miễu bà chúa xứ Bàu Mướp, địa danh Tịnh Biên vẫn được gọi là huyện. Trong khi đó địa danh này đã lên thị xã.

Ở trang 16, phần giới thiệu về Cù lao Ông Chưởng quá chung chung "Cù lao ông Chưởng là tên bao gồm phần lớn diện tích của huyện Chợ Mới…". Tài liệu không nói cụ thể là thuộc địa giới hành chính trên địa bàn của những địa phương nào hiện nay thì làm sao học sinh biết được?

An Giang