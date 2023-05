'Nơi giấc mơ tìm về' tập 5: Tình cũ 'xử' trà xanh để vạch mặt Gia An?

Phương cho rằng có người đứng sau lưng chủ mưu, khiến cô và Gia An gặp rắc rối lúc đi công việc Chụp màn hình

Trong tập 4 Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) và bà Lan (NSND Lê Khanh) xảy ra tranh cãi lớn. Sau đó, "cậu ấm" đi ra ngoài thì bất ngờ gặp Phương (Việt Hoa). Anh yêu cầu Phương nghỉ việc, hứa sẽ cho tiền để cô bồi thường hợp đồng. Phương từ chối, xem đề nghị của Gia An là ngu ngốc.

Ở tập 5, Phương và Gia An bị một nhóm người gây chuyện lúc đang đi công tác. Khi có người tiến lên định "tấn công" sếp, Phương đe dọa: "Nếu không thể nói chuyện đàng hoàng, thích đụng tay đụng chân tôi sẽ báo công an". Nữ trợ lý cho rằng vụ việc này có người đứng sau chủ mưu nên hỏi: "Họ trả các anh bao nhiêu tiền". Sau khi Phương giải thích, một tên lưu manh chạy tới bóp cổ cô khiến Gia An phải "ra tay" bảo vệ.

Gia An tỏ thái độ dù được Phương chăm sóc lúc bệnh Chụp màn hình

Sau đó, Gia An bất ngờ sốt cao, được Phương chăm sóc. Cô mua cháo và thuốc đến, song "cậu ấm" không những không cảm động, lại còn tỏ thái độ. Anh nói: "Chị có vẻ hợp vai bảo mẫu quá nhỉ". Sau khi thấy bát cháo có nhiều hành, Gia An tiếp tục làm khó Phương. "Chị muốn lập công với bà tôi thì nhặt hết hành ra", anh đề nghị.

Trong một diễn biến khác, khi phát hiện Gia An nói chuyện thân mật với cô gái khác, Mai Anh (Minh Thu) lập tức trở về nước. Cô tìm gặp Chi (Thục Anh) để hỏi chuyện. "Lúc chia tay, anh ấy đồng ý ngay không do dự, em đã thấy nghi rồi. Em ở với anh ấy tầm này thời gian, tính khí còn lạ gì nữa. Thử không có ai xem, kiểu gì cũng quay về xin em tha thứ", Mai Anh nói.

Mai Anh thừa nhận vẫn còn yêu Gia An dù cả hai đã chia tay Chụp màn hình

Mai Anh cho rằng mình đang bị "cắm sừng" nên cần được Chi an ủi, chia sẻ. Thậm chí, cô còn đề nghị chị họ cùng đi bắt "trà xanh" để vạch mặt tình cũ. Thấy vậy, Chi thẳng thừng từ chối và nói: "Chia tay xong rồi đòi đi bắt trà xanh, logic này học ở đâu đấy". Trước thắc mắc này, Mai Anh thừa nhận vẫn còn yêu và không muốn mất Gia An vào tay cô gái khác.

Liệu rằng Mai Anh có thuyết phục Gia An quay lại? Phương có chấp nhận "xuống nước" với "cậu ấm"? Tập 5 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng tối 26.5 trên VTV1.