Ông Trần Thân Thảo đã sống ở đây con hẻm ngập trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP.HCM hàng chục năm qua, ông Thảo cho hay, đây không chỉ là điểm ngập thường xuyên mà còn là nơi hứng trọn “rác” sau mỗi cơn mưa. Một phần là do hẻm dốc, nằm dưới mặt đường, phần còn lại cũng do nước lên cao thì những bọc rác được treo ngay tường nhà thế này, lại rơi xuống và trôi nổi.

Ông Trần Thân Thảo luôn chuẩn bị sẵn xô và gáo múc nước, phòng trường hợp nước ngập tràn vào nhà

Hết mưa vẫn ngập lênh láng, người dân đành sống chung cảnh nước bao quanh nhà

Cũng tại khu vực này, những ngôi nhà đều phải nâng nền hoặc lắp tấm chắn nước lại. Và những chiếc xô, gáo múc nước luôn là những vật dụng không thể thiếu đối với các gia đình.

Theo người dân, mỗi khi mưa nhỏ hẻm cũng đã lêng láng nước, mưa lớn lại ngập đến đầu gối.

Còn ngay tại con hẻm này, ông Phan Văn Quân thường xuyên dọn rác và móc cống để thông thoát nước. Tuy nhiên, do chỉ có một lỗ cống nhỏ như vậy, lượng nước thoát đi cũng chậm, nên ông phải túc trực đến khi nước thoát hết.

Người dân móc cống để thông thoát nước.

Nỗi khổ ở hẻm không cống thoát nước: Ngập như cơm bữa, 'hứng' trọn rác sau mưa