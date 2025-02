Tận dụng sức hút của trào lưu "xé túi mù", Baby Three đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường Việt Nam, nối gót sau các thú chơi blind box đình đám như Labubu, Cry Baby. Từ đầu tháng 5.2024 đến nay, khi mà nhiều trào lưu khác chỉ bùng nổ thoáng qua, Baby Three vẫn giữ được nhiệt, thu hút giới trẻ với hàng loạt phiên bản độc đáo và đa dạng về hình thức.

Baby Three "mắt nước vàng" cực hiếm ẢNH: GIA ÂN

Chị Phạm Ngọc Ánh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Đông nhất là thời điểm tan học tại vì cửa hàng của mình nằm tại 2 trường học nên là học sinh giờ tan học tới đây có thể mua nhiều sản phẩm. Dạo gần đây cửa hàng mình mới về loại này ngày hôm qua, ngày hôm nay đã bán gần hết rồi.

Đã qua tết, trào lưu Baby Three vẫn chưa hạ nhiệt ở Hà Nội

Mình nghĩ đây là một sản phẩm đang hot, rất là dễ thương, xinh xắn và thu hút nhiều giới trẻ. Mình nghĩ là khoảng cỡ năm ngoái khi mà trend túi mù blindbox như là labubu và các sản phẩm túi mù nổi lên thì mình bắt đầu chọn sản phẩm này.

Baby Three "mắt nước vàng" có thể lãi gấp đôi khi bán lại ẢNH: GIA ÂN

Baby Three phiên bản mini "hot hit" thời gian gần đây ẢNH: GIA ÂN

Tính đến nay, Baby Three đã ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau như: Mèo thần tài, Migo Animal Party, 12 con giáp, hải sản, thỏ macaron, bé đầu to, baby 400%, 12 cung hoàng đạo, baby 400% giáng sinh, 1000% big baby... Thời điểm này, Baby Three hoàn toàn không hề hạ nhiệt, thậm chí còn có xu hướng trở nên phổ biến hơn do nhà sản xuất tung ra các phiên bản khác nhau, kích thích sự tò mò của người mua hàng.

Baby Three "lè khe" được tạo hình phiên bản nhân vật cổ tích ẢNH: GIA ÂN

So với trước tết, giờ đây giá cả đã có tăng nhẹ, dù vậy các bạn trẻ vẫn không hề giảm đi sự yêu thích với Baby Three này. Thậm chí có thể sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng theo từng phiên bản khác nhau.

Baby Three mắt hai màu cực kỳ hiếm trong phiên bản cổ tích ẢNH: GIA ÂN

Điều làm nên sức hút của Baby Three chính là sự đa dạng trong thiết kế, cũng như chiến lược kinh doanh thông minh đánh thẳng vào tâm lý tò mò của người tiêu dùng. Không thể chắc chắn trend xé túi mù này sẽ kéo dài bao lâu nhưng hiện tại, khi nhìn vào sự thích thú tăng dần của giới trẻ nói riêng và người dân nói chung, có thể đoán được rằng trào lưu này sẽ không thể qua đi sớm.