Nỗi lo AI tạo sinh

AI tạo sinh (Generative AI) là một loại trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung, dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có.

Suốt nửa thế kỷ, nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton từng bước "thai nghén" và khai phá công nghệ cốt lõi đằng sau các chatbot như ChatGPT của Công ty OpenAI (Mỹ). Đến năm 2012, tiến sĩ Hinton và các học trò thành công trong việc chế tạo công nghệ trở thành nền tảng trí tuệ của AI.

Tuy nhiên, ngày 1.5, nhà khoa học Hinton thông báo rời khỏi Google, nơi ông làm việc hơn 10 năm qua. Theo tờ The New York Times, quyết định này cho phép ông cuối cùng có thể nói lên cảnh báo về những nguy cơ mà AI có thể mang lại. Giờ đây, ông thú nhận bản thân hối hận vì góp phần dung dưỡng sự lớn mạnh của "con quái vật công nghệ".

Nhiều ý kiến quan ngại về AI tạo sinh

Shutterstock

Thế giới đứng trước hiểm họa

Tiến sĩ Hinton đề cập viễn cảnh vô số công việc có thể biến mất vì sự xuất hiện của AI tạo sinh, với ChatGPT là ví dụ điển hình. Diễn đàn Kinh tế thế giới vừa công bố báo cáo ước tính sẽ có khoảng 14 triệu việc làm biến mất khỏi các thị trường lao động trong 5 năm tới, theo tờ The Hill. Còn Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Arvind Krishna, Tổng giám đốc (CEO) IBM, cho biết ông đang tính toán khả năng giảm gần 1/3 lực lượng lao động văn phòng của hãng vì những công việc này đang trở nên dư thừa trước sự tiến bộ của AI.

Thế nhưng, đó chỉ là sự khởi đầu. Công nghệ AI thậm chí sẽ tạo ra một thế giới trong đó nhiều người "không còn có thể phân biệt đâu là sự thật". Tiến sĩ Hinton lo ngại những phiên bản tương lai của công nghệ sẽ mang đến mối đe dọa cho con người, vì chúng thường học được những hành vi không ngờ đến trong quá trình xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các cá nhân và những công ty giờ đây cho phép các hệ thống AI không những viết mã máy tính mà còn tự chạy chương trình theo những mã này.

Công nghệ AI: Cần biết gì để bớt hoang mang?

Nếu xu hướng này cứ tiếp diễn, ông Hinton cảnh báo sẽ đến một ngày AI có thể thông minh hơn con người. "Nhiều người cho rằng còn xa mới đến ngày đó. Và tôi đã từng như họ. Tôi nghĩ phải chờ từ 30 - 50 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Thế nhưng, giờ đây tôi không còn nghĩ như thế", tiến sĩ Hinton cho biết. Sự cạnh tranh giữa các đại gia công nghệ như Google, Microsoft và những tên tuổi khác đã đẩy nhanh tốc độ phát triển của AI, hiện đã vượt xa mọi dự đoán của giới chuyên gia.

Nhà Trắng triệu tập lãnh đạo Google, Microsoft

Hôm qua, Nhà Trắng thông báo triệu tập cuộc họp giữa Phó tổng thống Kamala Harris và các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ với các CEO của Alphabet Inc (hay Google), Microsoft, OpenAI và Anthropic. Cuộc gặp có sự hiện diện của Chánh văn phòng tổng thống Jeff Zients, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Lael Brainard và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cùng những người khác.

Samsung cấm nhân viên sử dụng AI tạo sinh Hôm qua, Đài CNBC đưa tin Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) quyết định cấm nhân viên sử dụng công cụ AI tạo sinh như ChatGPT trên máy tính công ty sau khi phát hiện trường hợp lạm dụng công nghệ này. Trước đó một ngày, Bloomberg cho hay một số nhân viên Samsung đã tải lên ChatGPT một số mã máy tính quan trọng. Do ChatGPT là sản phẩm của Mỹ, việc nhập dữ liệu quan trọng của công ty vào các dịch vụ do nước ngoài sở hữu có thể dẫn đến tình trạng rò rỉ thông tin quan trọng và gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. Hiện các nhà phát triển phần mềm của Tập đoàn Goldman Sachs (Mỹ) cũng đang dùng ChatGPT để tạo mã máy tính.

Theo Reuters, nội dung lời mời có đoạn "Tổng thống Joe Biden kỳ vọng các công ty phải đảm bảo sản phẩm thật sự an toàn trước khi phát hành trước công chúng". Tình hình khá khác biệt so với trước đó một tháng, khi ông Biden cho rằng vẫn chưa thể kết luận AI có gây nguy hiểm cho con người hay không. Chính quyền Washington lúc đó cũng tiến hành thu thập ý kiến của người dân về những biện pháp cần thực thi để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng các hệ thống AI. Đến ngày 1.5, Hội đồng Chính sách Nội địa Nhà Trắng và Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng cảnh báo AI có thể mang đến nguy cơ nghiêm trọng cho người lao động.

"Tôi cho rằng chúng ta cần cảnh giác với AI, và theo tôi nên có sự giám sát của chính phủ ở một mức độ nào đó vì công nghệ này là mối nguy hiểm cho công chúng", Reuters dẫn lời CEO Tesla Elon Musk từng cảnh báo.