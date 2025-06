Nỗi lo sân chơi U.21 khi lịch đấu trùng với giải U.23 Đông Nam Á

Đội tuyển U.23 tập trung, U.21 "nhường" quân

Từ rất lâu rồi vòng loại và vòng chung kết giải U.21 quốc gia diễn ra hàng năm chưa bao giờ tập trung đầy đủ 100% quân số tốt nhất của các đội. Khi thì do cầu thủ còn trong độ tuổi bị quá tải sau một giải vô địch quốc gia kéo dài, lúc thì chấn thương triền miên. Nhưng cái lo lắng hơn hết chính là lịch đấu của sân chơi trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi các giải đấu khác cùng độ tuổi trong khu vực. Thế nên mỗi khi giải đấu diễn ra là y như rằng, đội hình trẻ tương lai của bóng đá nước nhà sẽ không thể thi thố một cách trọn vẹn.

Ngọc Mỹ (trái), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng U.21 năm 2024 và là nhà vô địch U.19 năm 2023 ẢNH: KHẢ HÒA

Lần này cũng vậy, vòng loại và vòng chung kết giải U.21 quốc gia được ấn định từ 4 đến 14.7 và 19.7 đến 30.7. Thời gian này có lịch thi đấu giải U.23 Đông Nam Á từ 15 đến 30.7 tại Indonesia. Đội U.23 Việt Nam bắt buộc phải tham gia vì đây là sân chơi quan trọng, là thước đo chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á năm 2026 (bảng C do VFF đăng cai tranh tại Việt Trì, Phú Thọ từ 3.9 đến 9.9.2025). Sau đó là SEA Games 33 cuối năm ở Thái Lan. Do vậy HLV Kim Sang-sik có thể sẽ phải gọi tập trung đội U.23 Việt Nam sớm vào đầu tháng 7, điều đó cũng đồng nghĩa nhiều đội bóng U.21 bắt buộc phải tạo cơ hội cho cầu thủ của mình lên tuyển, chấp nhận "nhường" quân cho đội tuyển U.23 quốc gia.

Trận derby Bắc Trung bộ giữa U.21 SLNA và Thanh Hóa bao giờ cũng nóng bỏng ẢNH: KHẢ HÒA

Đã có lúc nhiều CLB kêu than việc này vì chung quy cũng vì thành tích. Nếu đội bóng mất quân cho đội tuyển nhiều quá dẫn đến kết quả thi đấu không tương xứng sẽ bị ảnh hưởng đến thương hiệu đào tạo và cả kinh phí đầu tư. Vì thế VFF rất nhiều lần đã phải "đau đầu" tìm ra lời giải cho bài toán làm sao cho hài hòa quyền lợi giữa quốc gia và CLB, tránh bị ảnh hưởng quá lớn.

Trận bán kết U.21 năm 2024, PVF (phải) vượt qua Thanh Hóa ẢNH: VFF

Niềm vui của U.21 PVF ẢNH: VFF

Vẫn là các trung tâm lớn tranh chấp

28 đội bóng sẽ chia làm 6 bảng (2 bảng 4 đội và 4 bảng có 5 đội) thi đấu vòng tròn một lượt ở Trung tâm Viettel, PVF, HAGL, Lâm Đồng, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. 6 đội nhất và 5 đội nhì của các bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết. Suất thứ 12 sẽ thuộc về đội chủ nhà hoặc đội nhì bảng còn lại trong trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong danh sách 11 đội đã giành suất trước đó.

Nét đặc biệt là năm nay 2 "lò" PVF và HAGL có ít nhất 2 đội bóng tham gia. Nếu PVF có PVF-CAND thi đấu ở bảng A và đội chủ nhà bảng B (PVF) thì HAGL cũng có đội làm chủ nhà ở bảng C và đội HAGL 2 thi đấu bảng D ở Lâm Đồng. Đó là chưa kể còn có đội U.21 Bê tông 26 Gia Lai thi đấu tại Pleiku. Hầu hết các trung tâm đào tạo có bề dày thời gian qua đều có mặt ở giải U.21, song cũng có một số CLB dù tham gia giải chuyên nghiệp (V-League và hạng nhất) từ lâu nhưng vẫn không có đội bóng góp mặt. Đó cũng là điều nhức nhối mà VFF, VPF cần phải có một quy định chặt chẽ và chiến lược quyết liệt nâng tầm cho CLB hơn trong tương lai.

U.21 HAGL vô địch năm 2024 ẢNH: VFF

HAGL đang là đương kim vô địch U.21 sau 3 trận thắng bằng đá 11 m luân lưu liên tiếp, nhưng đa số lứa trẻ từng lên ngôi giờ đã bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Thế nên sẽ không dễ để đội bóng phố núi bảo vệ danh hiệu của mình. PVF tuy hạng nhì, nhưng lại có nguồn đào tạo dồi dào, chất lượng, đầu năm vừa vô địch U.19 nên vẫn được đánh giá cao. Bên cạnh đó Thanh Hóa và Nghệ An cũng là các lực lượng đủ sức đi đến trận cuối cùng. Đội bóng xứ Thanh từng hạng ba năm rồi, còn SLNA đã giành á quân U.19 mới đây. Họ sẽ là 2 thế lực đáng kể.

Mọi hy vọng đang trông đợi vào 2 đội bóng thủ đô có lực lượng hùng hậu là Thể Công Viettel và Hà Nội. Đây là 2 đội mạnh nhiều lần vô địch U.21 trước đây nhưng lại bất ngờ không có duyên ở các giải gần đây. Thể Công Viettel năm rồi thua ở tứ kết trước Quảng Nam, đầu năm nay cũng dừng bước ở tứ kết U.19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn Hà Nội vô địch U.21 6 lần, nhiều nhất trong tất cả các CLB lại sảy chân khi thua HAGL ở tứ kết U.21 năm 2024 và vắng bóng luôn ở vòng đấu trực tiếp khi không qua được vòng bảng U.19 năm 2025. Hy vọng lần này 2 HLV Đặng Thanh Phương và Dương Hồng Sơn sẽ giúp đội bóng mình bật lên.

Đội trưởng Hữu Trọng (23) dẫn dắt U.21 TP.HCM ẢNH: TRỌNG HIẾU

Với các đội còn lại, đáng chú ý chỉ có Đồng Tháp của HLV Bùi Văn Đông từng vào bán kết U.19 hồi đầu năm. Bên cạnh đó là Trung tâm TDTT Thống Nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Lư Đình Tuấn có thể tạo ấn tượng, nhưng để đủ sức chen chân vào nhóm có huy chương sẽ không dễ dàng.

U.21 Đồng Tháp (áo đỏ) rất quyết tâm có mặt ở vòng chung kết ẢNH: VFF

Danh sách 6 bảng thi đấu: Bảng A (tranh tại Viettel, 4 đội) có Thể Công Viettel, Hà Nội, Hoài Đức, PVF CAND. Bảng B (tranh tại PVF, 5 đội) : PVF, SLNA, Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Trung tâm Đào Hà. Bảng C (tranh tại Pleiku, 4 đội) : HAGL 1, Bê tông 26 Gia Lai, Huế và Đà Nẵng. Bảng D (tranh tại Lâm Đồng, 5 đội): Lâm Đồng, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Nam, HAGL 2. Bảng E (tranh tại sân Thành Long, TP.HCM, 5 đội ) có Trung tâm TDTT Thống Nhất, An Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Bảng F (tranh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, có 5 đội): Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An.