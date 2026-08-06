Nỗi lo sâu keo mùa thu và chuột đồng loạt tấn công cây ngô ở Gia Lai

Sâu keo mùa thu tấn công cây ngô

Ngày 5.8, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro cho biết, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên diện tích lên tới 134,2 ha cây ngô, ở mức độ từ nhẹ đến trung bình.

Tại các ruộng ngô giai đoạn 3 - 5 lá, loài sâu này ăn biểu bì lá non, lá bánh tẻ, để lại những vết trắng li ti đặc trưng. Ở giai đoạn ngô 5 - 7 lá, sâu ăn khuyết lá và bẹ lá, tạo thành các lỗ thủng lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quang hợp và sinh trưởng của cây.

Đáng chú ý, tại hộ bà Đinh Thị Mlưch, làng Hlang, sâu keo mùa thu gây hại mức trung bình trên 0,5 ha ngô nếp địa phương, với sâu đã ở tuổi 3 - 6, giai đoạn cuối vòng đời, thường phàm ăn và khó kiểm soát nhất. Trong khi đó, diện tích ngô chuyển gen của hộ ông Đinh Byêi (1 ha) ở làng này chỉ bị hại rải rác ở mức nhẹ, cho thấy giống kháng có thể góp phần hạn chế thiệt hại.

Sâu keo mùa thu tấn công các ruộng ngô ẢNH: TRẦN HIẾU

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo và hướng dẫn, với những diện tích sâu xuất hiện mật độ cao, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất, nông dân cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Việc này cần thực hiện theo đúng hướng dẫn kỹ thuật để phun trừ kịp thời, đồng thời tăng cường chăm sóc để cây phục hồi.

Đáng chú ý, ở khu vực này người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Theo thống kê, các xã Kông Chro, Chơ Long, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Ya Ma, Ya Hội, Đak Pơ có tổng diện tích ngô hơn 3.744 ha, hơn 5.156 ha mì cùng hàng ngàn ha mía và các loại cây trồng khác.

Chuột gây hại cục bộ

Trước đó, từ ngày 24 - 25.6, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro cũng đã tổ chức kiểm tra tình hình chuột gây hại cây trồng tại 2 làng Pyang và Hlang, theo chỉ đạo của UBND xã Kông Chro.

Kết quả cho thấy làng Pyang chưa ghi nhận thiệt hại do chuột, nhưng tại làng Hlang, chuột đã xuất hiện rải rác, cục bộ ở 2 hộ dân. Hộ bà Đinh Thị Sơch có 0,2/3 ha ngô mới trồng bị chuột cắn phá, còn hộ bà Đinh Thị Thơi thiệt hại 0,1/2,8 ha. Mức độ gây hại được ghi nhận ở mức 10 - 15%, tập trung vào ban đêm, thời điểm cây ngô sau gieo khoảng 1 tháng - giai đoạn chuột thường phá mạnh nhất do cây còn non, dễ ăn.

Bà Đinh Thị Sơch nói: "Ngô mới trồng đã bị chuột phá rồi. Đặt bẫy, đặt mồi cũng đã làm rồi nhưng không diệt được nhiều. Chuột là loại phàm ăn. Bà con đang lo khi ngô có trái chúng sẽ tràn ra phá hay có thể chúng tấn công sang các loại cây khác như mì, lúa của bà con".

Chuột đào nhiều hang trú ẩn gần các khu sản xuất của người dân ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại các làng thuộc xã Đăk Tơ Pang cũ (nay là xã Ya Ma), chuột cũng gây hại lên một số diện tích cây trồng của bà con. Nhiều người dân âu lo nếu chuột phá hại ở diện rộng sẽ không tránh được mất mùa. Trước đó, vào năm 2021, ở địa phương này cũng rộ lên nạn chuột phá hoại cây trồng. Một phong trào diệt chuột được xã cũng như huyện Kông Chro cũ phát động đã tiêu diệt hàng chục ngàn con chuột chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhằm chủ động ứng phó, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro đã có văn bản gửi Phòng Kinh tế các xã Kông Chro, Chơ Long, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Ya Ma, Ya Hội, Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) hướng dẫn cụ thể các biện pháp diệt chuột bảo vệ cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Thao, Phó giám đốc trung tâm cho biết, nguyên tắc phòng chống chuột được nhấn mạnh là phải chủ động, đồng loạt, đúng thời điểm, đúng phương pháp và duy trì liên tục. Các biện pháp được khuyến cáo gồm: vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, phá ổ chuột từ đầu vụ; sử dụng bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt tại cửa hang và đường di chuyển của chuột; khuyến khích nuôi mèo, chó săn chuột, đồng thời nghiêm cấm săn bắt các loài thiên địch của chuột như rắn, cú mèo.

Bà con nông dân lo ngại chuột phá những ruộng ngô đang cho trái ẢNH: TRẦN HIẾU

"Với biện pháp hóa học, chúng tôi lưu ý bà con chỉ sử dụng thuốc có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc '4 đúng', trang bị bảo hộ lao động khi trộn và rải bả, đồng thời cắm biển cảnh báo tại khu vực đặt bả và tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột - một cách làm vừa nguy hiểm vừa vi phạm quy định an toàn" - ông Nguyễn Văn Thao nói.

Cán bộ chuyên môn nhận định dù mức độ thiệt hại hiện tại còn ở ngưỡng nhẹ đến trung bình, chưa lan rộng nghiêm trọng, nhưng nếu không được theo dõi và xử lý kịp thời, sâu keo mùa thu và chuột hoàn toàn có thể bùng phát mạnh hơn trong thời gian tới, nhất là khi thời tiết thuận lợi cho sinh trưởng và sinh sản của các đối tượng gây hại.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro cho biết sẽ tiếp tục cử cán bộ thường xuyên thăm đồng, điều tra, dự báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng trừ. Về phía nông dân, việc chủ động theo dõi đồng ruộng, phát hiện sớm dấu hiệu gây hại và áp dụng đúng kỹ thuật được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ năng suất cây trồng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho các hộ sản xuất tại địa phương.