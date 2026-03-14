Nỗi lo 'sói độc' trả thù ở Mỹ khi chiến tranh Iran lan rộng
Nỗi lo 'sói độc' trả thù ở Mỹ khi chiến tranh Iran lan rộng

La Vi
14/03/2026 20:13 GMT+7

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cảnh giác cao độ khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ ba, nhưng những hạn chế trong sự cảnh giác của họ đã được thể hiện rõ khi các vụ tấn công dường như do một cá nhân đơn độc thực hiện diễn ra cách nhau hơn 800 km ở Virginia và Michigan chỉ riêng trong ngày 12.3.

Nhiều quan chức thực thi pháp luật Mỹ đang trong tình trạng báo động cao khi cuộc chiến Iran bước vào tuần thứ ba.

Nhưng trạng thái cảnh giác đó vẫn lộ ra lỗ hổng. Chỉ trong ngày 12.3, hai vụ vụ tấn công có dấu hiệu do các phần tử đơn lẻ thực hiện đã diễn ra cách nhau hơn 800 km tại các bang Virginia và Michigan.

Tại Michigan, một người đàn ông có xuất thân từ Lebanon, mà cảnh sát xác định là Ayman Ghazali, đã lái một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đâm vào giáo đường Do Thái mang tên Đền Israel.

Mặc dù nhà chức trách chưa công bố động cơ, nhưng theo các bản tin, vụ việc xảy ra một tuần sau khi Israel ném bom thị trấn quê hương của gia đình ông Ghazali tại Lebanon vào ngày 5.3, giết chết hai anh trai cùng một cháu gái và một cháu trai của ông ta.

Bà Jennifer Runyan, đặc trách phụ trách văn phòng hiện trường Detroit của Cục Điều tra Liên bang (FBI), hôm 13.3 cho biết ông Ghazali đã chết do vết thương tự gây ra bằng súng sau khi đấu súng với hai nhân viên an ninh.

"Vào khoảng 12 giờ 22 phút, một nhân viên an ninh thứ hai đã đọ súng với Gonzalez từ phía trước xe của Gonzalez. Khoang động cơ của hắn bốc cháy, và đến một lúc trong cuộc đấu súng, Gonzalez bị một vết thương do tự bắn súng vào đầu trên thùng xe tải. Chúng tôi tìm thấy một số lượng lớn pháo hoa thương mại và vài bình chất lỏng dễ cháy mà chúng tôi tin là xăng, một phần trong số đó đã bị cháy", bà Runyan cho hay.

Các thành viên FBI làm việc tại hiện trường vụ xả súng tại giáo đường Do Thái mang tên Đền Israel hôm 12.3

Mọi người trong giáo đường, trong đó có nhiều trẻ em, đều thoát ra ngoài an toàn, mặc dù hàng chục nhân viên thực thi pháp luật đã được điều trị vì ngạt khói.

Cùng khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công giáo đường, một người đàn ông từng bị kết tội ủng hộ một nhóm bị Mỹ xếp vào diện khủng bố đã bắn chết một người và làm bị thương hai người khác, cả hai đều là nhân viên quân đội Mỹ, tại Đại học Old Dominion ở Norfolk, Virginia. Đây là một trường có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Mỹ.

Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Các chuyên gia chống khủng bố cho biết những vụ bộc phát bạo lực trả đũa kiểu "sói độc" như vậy là những vụ khó phát hiện và ngăn chặn trước.

