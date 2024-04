Nỗi lo từ những khán đài trống vắng

Quá ít điểm sáng

Nhìn lên các khán đài sân Hòa Xuân, nơi diễn ra trận chủ nhà Quảng Nam gặp LPBank HAGL, không ít người lo lắng khi chỉ có khoảng 2.000 khán giả, chủ yếu tập trung ở khán đài A. Phía khán đài B chỉ có vài trăm người, còn khán đài C và D không có ai. Đây không phải lần đầu sân Hòa Xuân gặp tình cảnh này, thế nhưng việc con số khán giả đến sân ngày càng giảm quả là đáng báo động.

Sân Hòa Xuân vắng bóng khán giả trên khán đài trận CLB Quảng Nam gặp LPBank HAGL Đông Nghi

Điều đáng nói là những năm trước, cái tên HAGL vẫn thu hút lượng lớn khán giả dù thi đấu trên sân khách, thậm chí họ còn có lực lượng riêng luôn đi theo bất cứ nơi nào CLB thi đấu. Nhưng từ mùa giải năm nay, khi những cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy và mới nhất là Tuấn Anh rời đội, đội bóng phố núi cũng mất luôn lượng khán giả trung thành của mình.

Không chỉ sân Hòa Xuân, sân Bình Dương và Thống Nhất cũng gặp tình cảnh tương tự, dù CLB Bình Dương và CLB TP.HCM gặp những đối thủ rất mạnh (CLB Viettel và CLB Hà Nội). Sân Thống Nhất, khán giả chủ yếu tập trung ở khán đài A (khán đài B đang sửa chữa), trong khi khán đài C và D chỉ lác đác vài trăm người. Sân Bình Dương khá hơn chút ít khi khán đài B được khoảng hơn 2.000 người, nhưng như vậy là quá ít so với sức chứa hơn 18.000 người của sân này.

Đội Khánh Hòa dù được thi đấu trên sân nhà 19 Tháng 8 và đang trong tình cảnh cần điểm để trụ hạng nhưng số lượng người hâm mộ đến sân cũng quá ít ỏi (khoảng 5.000 khán giả), không đủ để động viên các cầu thủ vượt qua khó khăn ở thời điểm quan trọng này.

Điểm sáng về khán giả ở lượt đấu diễn ra hôm qua thuộc về sân Hàng Đẫy với trận Công an Hà Nội gặp SLNA, khi có hơn 10.000 người đến dự khán. Có thể thấy đội Công an Hà Nội cùng CLB Nam Định và CLB Hải Phòng là một trong số ít các đội bóng được xem có lượng khán giả trung thành nhất hiện nay. Ở mùa bóng này, đội Công an Hà Nội và Nam Định đã chi rất mạnh tay để ký hợp đồng với nhiều cầu thủ ngôi sao. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp họ kéo được nhiều khán giả đến sân.

Tuy nhiên, việc chỉ có 3 đội bóng trên thu hút được khán giả đến sân là quá ít ở V-League mùa này. Một giải đấu không thu hút được khán giả đến sân sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, từ việc khó tìm tài trợ cho đến làm giảm giá trị của giải đấu. Đây là bài toán mà Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cần tìm lời giải trong thời gian tới.

CLB Công an Hà Nội vươn lên nhì bảng

Ở lượt đấu diễn ra hôm qua, CLB Quảng Nam và LPBank HAGL chia điểm với tỷ số 1-1. Với kết quả này, đội bóng phố núi vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với 15 điểm, hơn đội xếp cuối bảng là Khánh Hòa 5 điểm (thua CLB Hà Tĩnh 0-1).

Trong khi đó, CLB Bình Dương cũng không thể tìm được chiến thắng, đành chấp nhận trận hòa 0-0 với CLB Viettel. Kết quả này giúp CLB Viettel tạm vươn lên hạng 9 với 17 điểm. CLB Hà Nội với trận thắng 3-1 trước CLB TP.HCM cũng đã vươn lên hạng 6 với 22 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh chức vô địch với tốp đầu. CLB Công an Hà Nội cũng có chiến thắng 2-0 trước SLNA để tạm vươn lên nhì bảng với 29 điểm.