Ngày 17.11, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (Oxford University Clinical Research Unit - OUCRU, Vương quốc Anh) phối hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, tổ chức kỷ niệm 35 năm hợp tác chiến lược (1991 - 2026).

Sự hợp tác bắt đầu từ tháng 12.1990 với biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và OUCRU (tiền thân là Quỹ Wellcome Trust). OUCRU chính thức hoạt động với 8 giường bệnh và 6 bác sĩ, dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Nicholas White (Đại học Oxford), tiến sĩ Trần Tịnh Hiền và tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, nhớ lại thời điểm 35 năm trước ngành y tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt gánh nặng các bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo.

Giai đoạn này, sốt rét nặng là bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Một trong những nghiên cứu đột phá đầu tiên của 2 đơn vị là đánh giá hiệu quả thuốc artemisinin trong điều trị sốt rét nặng do ký sinh trùng P. falciparum, giúp giảm tỷ lệ tử vong từ 40% xuống còn 10% vào năm 2000. Kết quả này đóng góp vào phác đồ điều trị của Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), góp phần cứu sống hàng triệu người trên toàn cầu.

Kết quả nghiên cứu của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford đã ứng dụng vào thực tiễn điều trị bệnh truyền nhiễm hiệu quả ẢNH: OUCRU

Từ sốt rét, sau 35 năm, phạm vi nghiên cứu mở rộng sang nhiều bệnh truyền nhiễm như uốn ván, sốt xuất huyết, lao, viêm não, viêm màng não, HIV, thương hàn, liên cầu khuẩn lợn, đề kháng kháng sinh và các bệnh nhiễm trùng mới nổi (Covid-19, SARS-CoV-2, MERS-CoV, SARS, Mpox, Zika, Ebola, H5N1, H7N9…)

Mặt khác, OUCRU hiện đã phát triển thành tổ chức nghiên cứu đa quốc gia với 4 cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Nepal và Indonesia, hơn 700 nhân sự. Các chương trình đào tạo cũng góp phần phát triển nhiều thế hệ bác sĩ, nhà khoa học tại Việt Nam, Indonesia và Nepal, giúp chủ động dẫn dắt các chương trình nghiên cứu phù hợp với nhu cầu y tế mỗi nước.

OUCRU hiện đã phát triển thành tổ chức nghiên cứu đa quốc gia ẢNH: DUY TÍNH

"OUCRU đã góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm và chuẩn hóa phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng khoa học. Trong giai đoạn mới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu lâm sàng, đào tạo nhân lực chuyên sâu, ứng phó với bệnh truyền nhiễm mới nổi và tình trạng đề kháng kháng sinh, giữ vững vai trò tuyến cuối trong điều trị và phòng, chống dịch bệnh", Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết thêm.

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM sáng 17.11 ẢNH: DUY TÍNH

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới), đại dịch Covid-19 là dấu mốc thể hiện rõ vai trò hợp tác giữa hai đơn vị. Các bác sĩ và nhà khoa học đã triển khai nhiều nghiên cứu về chẩn đoán, tình trạng nhiễm không triệu chứng, sự hiện diện của vi rút trong nước bọt, đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc xin và hiện tượng nhiễm đột phá.

Dịp này, các tập thể, cá nhân của 2 đơn vị vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.