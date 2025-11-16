Nơi người thầy đồng hành cùng công nghệ để lan tỏa hạnh phúc

Hơn một ngôi trường, Bamboo School đang kiến tạo một hệ sinh thái hạnh phúc học đường.

Với hơn 5.000 học sinh (HS) đang theo học tại 7 cơ sở trải rộng khắp TP.HCM, Trường tiểu học - THCS - THPT Tre Việt (Hệ thống Trường hội nhập quốc tế Bamboo School) đã và đang dần khẳng định vị thế là một trong những hệ thống giáo dục hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.

Học sinh Trường tiểu học - THCS - THPT Tre Việt (Bamboo School) tham gia hoạt động làm báo tường ẢNH: NTCC

Ở tất cả các bậc học, Bamboo School triển khai mô hình bán trú toàn diện, đào tạo theo chương trình của Bộ GD-ĐT kết hợp chương trình tăng cường tiếng Anh Cambridge, cùng chuỗi hoạt động STEAM, kỹ năng sống và giáo dục cảm xúc. Từ đó, giúp HS phát triển toàn diện về tri thức - nhân cách - năng lực hội nhập quốc tế.

Tại Hệ thống Trường tiểu học - THCS - THPT Tre Việt (Bamboo School), công nghệ không phải là nỗi sợ mà là người đồng hành thầm lặng giúp thầy cô và học trò chạm tới hạnh phúc học đường theo cách mới mẻ hơn bao giờ hết.

Như lời một giáo viên của Bamboo School chia sẻ: "Thầy cô thời trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ dạy bằng giáo án mà dẫn dắt bằng trải nghiệm. Công nghệ giúp chúng tôi gần hơn với HS chứ không phải là mối quan hệ, sự tương tác lạnh lùng".

C ÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH "NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP THẦM LẶNG" CỦA NGƯỜI THẦY

Không dừng lại ở việc ứng dụng các phần mềm thông thường, Bamboo School đã xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện. Từ điểm danh bằng Face ID bảo đảm an toàn HS, hệ thống Base quản lý vận hành và phản hồi phụ huynh minh bạch, đến VnEdu theo dõi lộ trình học tập cá nhân - mọi quy trình đều được chuẩn hóa bằng dữ liệu.

Học sinh Bamboo School điểm danh bằng Face ID khi đến trường ẢNH: NTCC

Công nghệ giúp giảm tải hành chính, để thầy cô có thêm thời gian kết nối sâu sắc với học trò.

Trong công tác giảng dạy và truyền thông, giáo viên Bamboo School đã tiên phong sử dụng AI sáng tạo như Chat GPT, Google AI Veo3 để thiết kế bài học, dựng video, hay hướng dẫn HS thực hiện dự án STEM - AI.

N GƯỜI THẦY B AMBOO - DẪN DẮT BẰNG TRÍ TUỆ, CHẠM TỚI BẰNG TRÁI TIM

Ở Bamboo, "đổi mới" không chỉ là thiết bị hay phần mềm mà là văn hóa học hỏi của người thầy. Nhà trường tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nội bộ về AI, workshop chuyên môn, lớp học về kỷ luật tích cực và hạnh phúc học đường, giúp giáo viên vừa làm chủ kỹ năng mới, vừa nuôi dưỡng tâm thế yêu nghề.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên Bamboo tại buổi đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả ẢNH: NTCC

Năm học 2024 - 2025 vừa qua, những sáng kiến trong giảng dạy và ứng dụng công nghệ khi truyền tải kiến thức của 21 giáo viên Bamboo School được Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận "Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành", và Trường tiểu học - THCS - THPT Tre Việt (Bamboo School) vinh dự được UBND TP.HCM trao danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

Đó là những minh chứng rõ nét cho trí tuệ, tâm huyết và tinh thần học hỏi của đội ngũ thầy cô nơi đây. Người thầy thời AI không sợ bị thay thế, họ chỉ sợ đứng yên giữa một thế giới đang thay đổi từng ngày.

G IÁO DỤC THỜI AI - GIỮ VỮNG GIÁ TRỊ CON NGƯỜI GIỮA THẾ GIỚI SỐ

Giáo dục trong kỷ nguyên AI không chỉ dừng lại ở việc dạy HS sử dụng công cụ mà hướng tới những giá trị mang tính bền vững, có thể giúp các em làm chủ công nghệ, gìn giữ bản sắc và giá trị con người giữa thế giới số hóa.

Học sinh Bamboo khám phá khoa học ứng dụng và trí tuệ nhân tạo tại Science Center Singapore ẢNH: NTCC

Tại Bamboo School, triết lý ấy được thực hiện qua những hoạt động học tập giàu trải nghiệm, từ chuyến học tập tại Singapore, nơi HS được tiếp cận môi trường giáo dục ứng dụng AI tiên tiến, đến các workshop "Học cùng trí tuệ nhân tạo" và dự án "AI and Creativity", nơi công nghệ trở thành chất liệu để nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm xúc.

Từ những bài học giản dị đó, Bamboo đang hình thành một thế hệ HS biết cảm nhận - tư duy - sáng tạo, hội tụ 3 năng lực cốt lõi của người học trong kỷ nguyên mới.

H ẠNH PHÚC - NỀN TẢNG CHO GIÁO DỤC NHÂN BẢN

Giữa làn sóng chuyển đổi số, Bamboo School chọn cho mình hướng đi khác biệt, đặt hạnh phúc làm nền tảng cho đổi mới.

Công nghệ ở Bamboo School không lạnh lùng. Nó được vận hành để phục vụ 3 giá trị cốt lõi:

- Thầy cô hạnh phúc trong hành trình giảng dạy.

- Học sinh hạnh phúc trong hành trình khám phá.

- Phụ huynh hạnh phúc vì được lắng nghe và đồng hành.

Ban lãnh đạo của trường luôn khẳng định, cho dù công nghệ có thể thay đổi lớp học nhưng chính trái tim của người thầy mới thay đổi được thế hệ tương lai. Giữa thời đại AI, Bamboo School chọn làm điều mà máy móc không thể nuôi dưỡng trái tim đó là khơi mở trí tuệ và gieo hạnh phúc học đường.