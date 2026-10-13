'Nơi những dòng chảy gặp nhau': Dấu ấn mới của Đặng Thanh Huyền

Đây là sự kiện nghệ thuật tiếp nối chuỗi hành trình sáng tác của Đặng Thanh Huyền sau 2 triển lãm cá nhân trước đó là Hương sắc Hà thành (2019) và Nơi thời gian chậm lại (2025).

Triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau giới thiệu tổng cộng 54 tác phẩm, bao gồm các mảng đề tài phong phú như chân dung, phong cảnh và tranh trừu tượng. Mỗi tác phẩm trưng bày là một lát cắt, một câu chuyện riêng biệt về ký ức, đời sống và những rung cảm sâu sắc mà Đặng Thanh Huyền tích lũy qua nhiều năm tháng cầm cọ. Điểm đặc biệt của triển lãm là sự đan xen, giao hòa giữa nhiều nguồn cảm hứng khác nhau: từ những miền đất từng đi qua, những gương mặt thân thuộc trong gia đình cho đến không gian rộng lớn của thiên nhiên.

Đặng Thanh Huyền bên một số tác phẩm nằm trong triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau Ảnh: NVCC

Một phần trọng tâm của các sáng tác mới xuất phát từ chuyến hải trình kéo dài 8 ngày dọc sông Mekong cùng gia đình của Đặng Thanh Huyền. Dù chuyến đi đã khép lại, những dư âm về ánh nắng trải dài trên mặt nước, nhịp sống bình dị của người dân ven sông tại Việt Nam và Campuchia, hay những ánh mắt trẻ thơ vẫn ở lại mạnh mẽ trong tâm trí tác giả. Thay vì sao chép hiện thực, những hình ảnh ấy được chắt lọc và tái hiện qua lăng kính cảm xúc, chuyển hóa linh hoạt bằng ngôn ngữ của màu sắc, ánh sáng và đường nét.

Bên cạnh mảng phong cảnh và hành trình, triển lãm cũng ghi dấu ấn với những tác phẩm đặc biệt mang chiều sâu nội tâm, tiêu biểu như bức tranh Mẹ và con. Đây là tác phẩm được nữ họa sĩ đầu tư nhiều tâm sức và thời gian nghiên cứu về hình khối, ánh sáng cũng như sắc độ. Qua đó, tác phẩm khắc họa sự gắn bó thầm lặng, sự bình yên và ấm áp thiêng liêng giữa 2 nhân vật mà không cần quá nhiều lời hay sự diễn tả phô trương.

Một số tác phẩm lấy cảm hứng từ gia đình của Đặng Thanh Huyền trong triển lãm Nơi thời gian ngừng lại Ảnh: NVCC

Việc tiếp tục lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam làm không gian triển lãm có nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với Đặng Thanh Huyền. Không gian này không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị mỹ thuật của các thế hệ đi trước mà còn là nơi chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy nghệ thuật của cô qua từng giai đoạn.

Nếu Hương sắc Hà thành (2019) gắn liền với sự trong trẻo, háo hức lưu giữ ký ức Hà Nội, Nơi thời gian chậm lại (2025) mang nét trầm lắng, tối giản, để các khoảng trống lên tiếng thì đến triển lãm thứ 3 này, nữ họa sĩ cảm thấy mình chạm đến sự tự do trọn vẹn. Cô không còn bị gò bó bởi các quy chuẩn hay áp lực chứng minh bản thân, mà để màu sắc, ký ức và cảm xúc tự do cất tiếng nói trên mặt toan.