Nơi những 'thiên thần' có trái tim hồn hậu, ấm áp

Bất kể trời mưa, nắng hay rét buốt, cứ đều đặn vào thứ tư và chủ nhật hằng tuần, các thành viên của Tổ thiện nguyện An Yên lại chuẩn bị những suất cơm, cháo đầy ắp nghĩa tình, niềm yêu thương trìu mến để mang đến Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (còn gọi là K3 Tân Triều) tại H.Thanh Trì, TP.Hà Nội dành cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo tại đây.



Tổ thiện nguyện An Yên hoạt động vì cộng đồng bằng tất cả trái tim ẢNH: TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN AN YÊN CUNG CẤP

Thời gian trôi qua, hàng nghìn suất ăn dinh dưỡng, đầy yêu thương của tổ thiện nguyện này đã được trao đến tay các bệnh nhân ung thư, bao gồm trẻ em, cùng người nhà bệnh nhân. Tấm lòng của những anh, chị tại An Yên được người dân xa gần, từ nhiều vùng, miền biết đến và trân trọng.

Đối với Tổ thiện nguyện An Yên, anh chị luôn tâm niệm cho hoạt động công tác xã hội này bởi "cho đi là còn mãi". Chị Nguyễn Thị Vân, Trưởng nhóm thiện nguyện An Yên, luôn quan niệm vì trên đời ai cũng chỉ sống được một lần nên muốn sống cuộc đời có ý nghĩa nhất. Mà ý nghĩa nhất đó là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm thật nhiều việc tốt, thiện nguyện vì cộng đồng để góp chút sức nhỏ bé này cho nhiều mảnh đời gặp trắc trở khác. Mong sao ai cũng được sống "an yên" như tên gọi của tổ thiện nguyện vậy.

Hàng nghìn suất cơm được nhóm chuẩn bị trao cho bệnh nhân ung thư ẢNH: TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN AN YÊN CUNG CẤP

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư, Tổ thiện nguyện An Yên còn mở rộng hoạt động công tác xã hội đầy tính nhân văn của mình đến nhiều đối tượng, nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khốn khó khác trong xã hội.

Mới đây, Tổ thiện nguyện An Yên đã tập hợp nhiều suất quà từ những mạnh thường quân mang đến thăm các cụ mắc bệnh tại Trại phong Xuân Mai, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội.

"Trên hành trình cuộc đời, chúng ta đều mong ước có được một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, không chỉ cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được hưởng trọn những điều đơn giản nhưng quý giá đó, đặc biệt là nhiều người già neo đơn đang chống chọi với căn bệnh quái ác tại Trại phong Xuân Mai. Nơi mà sự cô đơn và bệnh tật đang làm họ mất đi niềm vui sống, không chỉ chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật mà còn phải gánh chịu nỗi cô đơn tột cùng do thiếu vắng người thân. Chính vì vậy, nhóm thiện nguyện An Yên của chúng tôi hy vọng với sự san sẻ nhỏ bé của mình có thể mang một chút ấm áp, an lành đến các cụ", chị Vân chia sẻ.

Nhóm tới thăm, tặng quà cho các cụ già ở Trại phong Xuân Mai ẢNH: TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN AN YÊN CUNG CẤP

Ngoài ra, nhóm thiện nguyện An Yên cũng thường xuyên có mặt ở Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) phối hợp cùng với các nhóm thiện nguyện khác trong thành phố cùng trao thức ăn, quần áo, đồ chơi cho những trẻ em đang điều trị tại đây. Mỗi buổi chiều cuối tuần, khi nhóm thiện nguyện đến, người nhà các bệnh nhi đều vô cùng phấn khởi như gặp lại người thân trong gia đình của mình. Bởi vì, họ đã nhận được sự chia sẻ ấm áp, nghĩa tình hồn hậu mà mỗi thành viên của nhóm thiện nguyện An Yên mang tới. Từ lâu, các bệnh nhân đã xem họ như ân nhân hay người thân ruột thịt của mình.