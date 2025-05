Nội tạng động vật tác động đến sức khỏe như thế nào?

BS.CK1 Vòng Minh Kiến, Trưởng phòng khám tim mạch - tiểu đường, Hệ thống y tế 315 (TP.HCM), cho biết: Thịt nội tạng an toàn cho hầu hết mọi người nếu ăn với lượng vừa phải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nội tạng cũng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol trong máu. Do đó, với những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như cholesterol cao, tốt nhất nên chọn thịt nạc để thay thế.

Ăn nội tạng động vật có tác động đến sức khỏe như thế nào?

Những người bị bệnh gout (một loại viêm khớp) cũng nên theo dõi lượng thịt ăn vào, bao gồm cả nội tạng. Chúng chứa purin (một hợp chất tự nhiên), làm trầm trọng thêm bệnh gout. Trẻ em cũng nên hạn chế ăn thịt nội tạng.