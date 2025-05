Tưởng béo bụng, ngờ đâu là bướu mỡ khổng lồ nặng 8 kg

Anh N.V.T (47 tuổi, Long An) bắt đầu cảm thấy những cơn căng tức vùng bụng, nhức mỏi về đêm sau những giờ lái xe tải đường dài. Ban đầu, anh cho rằng do đặc thù công việc lái xe và sở thích uống bia khiến bụng ngày càng phình to, gây cảm giác nặng nề. Chỉ đến khi bụng căng cứng, nhô hẳn về phía trước và hai bên hông, anh mới khám bệnh tại địa phương thì phát hiện bướu mỡ kích thước khổng lồ.

Qua MRI, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đánh giá đây là trường hợp khá nguy hiểm. Khối bướu có đường kính lên đến 40 cm, cấu trúc tương đồng với mô mỡ, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và bao quanh thận phải. Nghiêm trọng hơn, khối bướu dính và chèn ép các mạch máu lớn như động mạch, tĩnh mạch chủ bụng và các mạch máu lân cận làm suy giảm chức năng thận.