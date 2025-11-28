Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nơi thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn đón bằng di tích quốc gia

Bắc Bình
Bắc Bình
28/11/2025 12:37 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Nhà Long Hiệp. Đây là nơi thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn đầu tiên vào tháng 11.1930, đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng của cách mạng Nam bộ.

Sáng 28.11, tại xã Mỹ Yên, UBND tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia "Địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn, tháng 11.1930 - Nhà Long Hiệp".

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Tỉnh ủy Chợ Lớn chính thức ra đời.

Nơi thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn đón Bằng Di tích quốc gia - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đương nhiệm và các thời kỳ tham dự sự kiện

ẢNH: BẮC BÌNH

Ngược dòng thời gian, cuối tháng 11.1930, Nhà Long Hiệp chính là nơi chứng kiến sự ra đời của Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn. Sự kiện này được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo đà cho phong trào cách mạng tại địa phương và lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực Nam bộ trong những năm tháng kháng chiến.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt đó, ngày 15.5.2025, Bộ VH-TT-DL ban hành quyết định xếp hạng Nhà Long Hiệp là di tích quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Nhà Long Hiệp không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên tại Chợ Lớn, mà còn là chứng tích sống động cho truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha ông.

Nơi thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn đón Bằng Di tích quốc gia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (bìa phải) cùng ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ 3 từ phải qua) trao hoa và quyết định của Bộ VH-TT-DL cho lãnh đạo xã Mỹ Yên

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, việc đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn lao cho địa phương. Ông yêu cầu các cấp chính quyền chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, biến nơi đây thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND xã Mỹ Yên đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Quản lý di tích quốc gia Nhà Long Hiệp. 

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, cho rằng sự kiện này là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phấn đấu. Ông Út khẳng định sẽ xem đây là điểm tựa tinh thần để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức an vị bằng xếp hạng di tích quốc gia và tham quan không gian lịch sử Nhà Long Hiệp - nơi đang lưu giữ những ký ức hào hùng về quá trình hình thành tổ chức Đảng ở miền Nam.

