Sáng 14.11, tại Km 19, tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng) thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.

Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô nằm trên Đường 20 Quyết thắng năm xưa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự lễ có bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Lào Cai...; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình các liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Từ lâu Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô là điểm đến thiêng liêng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hang Tám Cô đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9.12.2013. Nơi đây ghi dấu khí phách, ý chí kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo và tinh thần lao động quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược này.

Cửa hang lâu nay được thắp hương và thờ phụng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Vị trí an táng các liệt sĩ vừa phát hiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngôi mộ chung an táng các liệt sĩ vừa phát hiện được nhiều người đặc biệt quan tâm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Năm 2005, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết thắng tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, cảnh quan khuôn viên và quy mô di tích vẫn còn khiêm tốn so với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của địa danh này.

Tấm bia đá khắc tên Hang Tám Cô ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc tôn tạo Hang Tám Cô đảm bảo mỹ, kỹ thuật ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tháng 9.2025, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Sau 47 ngày, vượt qua thời tiết bất lợi, công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại Hang Tám Cô (14.11.1972 - 14.11.2025).

Đặc biệt, quá trình tôn tạo, tại vị trí cửa hang bị bom đánh sập trước đây, đơn vị thi công đã phát hiện một số hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ, ngày 8.11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại ngôi mộ chung ở ngay vị trí các liệt sĩ hy sinh, để muôn đời sau được tưởng nhớ và tri ân.

Các vị đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng với xây dựng ngôi mộ chung của các liệt sĩ, toàn bộ khuôn viên của Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được thiết kế và tôn tạo lại theo ngôn ngữ kiến trúc "sinh thái xanh", hệ thống đèn chiếu sáng, các hạng mục phụ trợ, trang trí khác cũng đã được tôn tạo lại khang trang, sử dụng vật liệu bền vững... đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kiến trúc hài hòa với không gian linh thiêng và phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Ngô Phương Ly thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà Ngô Phương Ly (bìa trái) trò chuyện với các cựu chiến binh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã không giấu nổi xúc động, và nhấn mạnh rằng công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô là công trình tri ân mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị rất vinh dự tự hào nhận được từ gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là phu nhân Ngô Phương Ly, khi lần đầu tiên về dâng hương khu di tích, đã dành trọn tình cảm cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, và phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình ý nghĩa này.

Đoàn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị vào dâng hương các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hàng ghế của buổi lễ được sắp xếp rất đặc biệt ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Công trình được thực hiện công phu, trang nghiêm và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên núi rừng Trường Sơn. Để nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là địa chỉ đỏ, điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung", ông Phong nhấn mạnh.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành công trình ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà Ngô Phương Ly tặng quà cho gia đình các thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Được biết, cách đây 53 năm, vào ngày 14.11.1972, nơi đây 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trong suốt thời kỳ 1966 - 1973, tuyến Đường 20 Quyết thắng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.

Máu, mồ hôi và nước mắt biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã nhuộm đỏ từng tấc đất, góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.