Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/11/2025 13:35 GMT+7

Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô (Quảng Trị) vừa được khánh thành sáng nay (14.11), giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Sáng 14.11, tại Km 19, tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng) thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô nằm trên Đường 20 Quyết thắng năm xưa

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự lễ có bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Lào Cai...; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình các liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 2.

Từ lâu Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô là điểm đến thiêng liêng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hang Tám Cô đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9.12.2013. Nơi đây ghi dấu khí phách, ý chí kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo và tinh thần lao động quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược này.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 3.

Cửa hang lâu nay được thắp hương và thờ phụng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 4.

Vị trí an táng các liệt sĩ vừa phát hiện

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 5.

Ngôi mộ chung an táng các liệt sĩ vừa phát hiện được nhiều người đặc biệt quan tâm

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Năm 2005, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết thắng tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, cảnh quan khuôn viên và quy mô di tích vẫn còn khiêm tốn so với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của địa danh này.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 6.

Tấm bia đá khắc tên Hang Tám Cô

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 7.

Việc tôn tạo Hang Tám Cô đảm bảo mỹ, kỹ thuật

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tháng 9.2025, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Sau 47 ngày, vượt qua thời tiết bất lợi, công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại Hang Tám Cô (14.11.1972 - 14.11.2025).

Đặc biệt, quá trình tôn tạo, tại vị trí cửa hang bị bom đánh sập trước đây, đơn vị thi công đã phát hiện một số hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ, ngày 8.11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại ngôi mộ chung ở ngay vị trí các liệt sĩ hy sinh, để muôn đời sau được tưởng nhớ và tri ân.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 8.

Các vị đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng với xây dựng ngôi mộ chung của các liệt sĩ, toàn bộ khuôn viên của Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được thiết kế và tôn tạo lại theo ngôn ngữ kiến trúc "sinh thái xanh", hệ thống đèn chiếu sáng, các hạng mục phụ trợ, trang trí khác cũng đã được tôn tạo lại khang trang, sử dụng vật liệu bền vững... đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kiến trúc hài hòa với không gian linh thiêng và phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 9.

Bà Ngô Phương Ly thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 10.

Bà Ngô Phương Ly (bìa trái) trò chuyện với các cựu chiến binh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã không giấu nổi xúc động, và nhấn mạnh rằng công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô là công trình tri ân mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị rất vinh dự tự hào nhận được từ gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là phu nhân Ngô Phương Ly, khi lần đầu tiên về dâng hương khu di tích, đã dành trọn tình cảm cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, và phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình ý nghĩa này.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 11.

Đoàn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị vào dâng hương các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 12.

Hàng ghế của buổi lễ được sắp xếp rất đặc biệt

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Công trình được thực hiện công phu, trang nghiêm và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên núi rừng Trường Sơn. Để nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là địa chỉ đỏ, điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung", ông Phong nhấn mạnh.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 13.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành công trình

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô- Ảnh 14.

Bà Ngô Phương Ly tặng quà cho gia đình các thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Được biết, cách đây 53 năm, vào ngày 14.11.1972, nơi đây 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trong suốt thời kỳ 1966 - 1973, tuyến Đường 20 Quyết thắng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.

Máu, mồ hôi và nước mắt biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã nhuộm đỏ từng tấc đất, góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

An táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ

An táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ

Tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực hang Tám Cô - nơi gắn với câu chuyện bi tráng về sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ tuổi đôi mươi trong kháng chiến chống Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Hang Tám Cô Liệt Sĩ Quảng Trị Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô Hy sinh Anh hùng liệt sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận