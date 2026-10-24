Nổi tiếng năm 16 tuổi, ca sĩ Tùng Lâm ra sao sau những thăng trầm?

Ca sĩ Đỗ Tùng Lâm mang đến câu chuyện về dấu mốc rực rỡ nhất trong cuộc đời – giải nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM khi chỉ mới 16 tuổi. Nam ca sĩ bộc bạch, đây chính là bước ngoặt đưa anh từ một cậu học trò trường nhạc chính thức bước lên sân khấu với danh xưng ca sĩ.

Tuy nhiên, việc đạt được giải thưởng lớn khi tuổi đời còn quá trẻ, lại một mình bươn chải không có hậu thuẫn gia đình nghệ thuật khiến anh từng bỏ lỡ nhiều cơ hội vì chưa đủ sự chín chắn và kinh nghiệm lựa chọn. Phải mất từ 3 đến 4 năm sau, anh mới cho ra mắt album đầu tay dòng nhạc trẻ do chính mình sáng tác kết hợp cùng các nhạc sĩ nổi tiếng như Only C, Nguyễn Văn Chung và nhận được những tín hiệu đón nhận tích cực từ khán giả.

Tùng Lâm góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 25.10 trên VTV9 Ảnh: NSX

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm qua, khi được hỏi liệu con đường nghệ thuật có phải luôn trải hoa hồng, Đỗ Tùng Lâm thẳng thắn thừa nhận: "Không, có hoa hồng nhưng cũng có rất nhiều gai".

Tùng Lâm thừa nhận nghệ thuật bấp bênh

Trong khoảng 7 đến 10 năm đầu tiên, mọi thứ dường như thuận lợi khi anh liên tục đoạt giải thưởng, đóng vai chính phim truyền hình và xuất hiện vào khung giờ vàng. Nhưng sau ánh hào quang đó là những giai đoạn bấp bênh, chông chênh khiến nghệ sĩ phải tự hỏi về giá trị bản thân. “Đôi khi mọi người nhìn nhận tôi ở các giải thưởng. Tôi may mắn khi có rất nhiều cúp, bằng khen nhưng để gọi là trải hoa hồng thì không đâu”, anh nói.

Nhớ lại quãng thời gian nhiều thăng trầm đó, nam ca sĩ chia sẻ ngày trước, anh từng suy nghĩ con đường nghệ thuật của mình bằng phẳng như được trải hoa hồng. Bởi thời gian đầu khi bén duyên với nghề, anh tham gia cuộc thi nào cũng đoạt được giải thưởng. Chưa kể, khi bén duyên với diễn xuất, anh còn được trao cơ hội đóng vai chính và nhiều tác phẩm còn được phát sóng trên khung giờ vàng.

Dù từng giành nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp ca hát nhưng chặng đường làm nghề của Tùng Lâm cũng đối diện với không ít thăng trầm Ảnh: NSX

“Thế nhưng sau này, nhiều thứ nó không dễ dàng như tôi nghĩ và mọi thứ không hề trải hoa hồng. Chính nhờ những cái gai đó tôi mới cảm thấy hoa hồng có giá trị hay không”, anh trải lòng.

Khi nói về thử thách khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi nhất, Tùng Lâm thừa nhận: “Phải nói một điều rằng nghệ thuật là công việc không ổn định, vì có những lúc kiếm được rất nhiều, nhưng cũng có những lúc thấy rằng tại sao mình lại vô dụng đến như thế? Cuộc sống của ai cũng vậy, sẽ phải có lúc này lúc kia”.

Chính nhờ những lần đi qua giông bão, nam ca sĩ nhận ra rằng "nghề đã chọn mình". Anh luôn tâm niệm khi có được sự may mắn đó, bản thân phải giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng niềm đam mê và xem đây là con đường đi xuyên suốt, dẫu có làm thêm những công việc tay trái khác. “Tôi luôn giữ cho mình suy nghĩ đó và nhắc nhở bản thân không được nản lòng”, anh bộc bạch.

Bên cạnh việc đi hát, Đỗ Tùng Lâm cũng âm thầm bén duyên với công việc giảng dạy thanh nhạc. Theo quán quân Người kể chuyện tình 2020, anh luôn mong muốn truyền đạt kiến thức bài bản để giúp các thế hệ học sinh tiếp theo phát triển năng khiếu một cách chuyên nghiệp và bền bỉ.