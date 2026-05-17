Nguyễn Văn Chung: Pháp luật vào cuộc vụ bản quyền là một tín hiệu đáng mừng

Như Thanh Niên thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án, 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự. Động thái này được đưa ra khi thực hiện công điện của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Liên quan đến vụ việc, vấn đề về xâm phạm bản quyền tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Chung có bài viết dài, chia sẻ quan điểm về vấn đề bản quyền đang được quan tâm hiện nay Ảnh: TL

Quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về vụ bản quyền

Trong bài đăng mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trong quá trình làm nghề, anh đã quen với việc bị ăn cắp chất xám và lợi nhuận, từ lần đầu tiên vào năm 2008. Chia sẻ về giai đoạn đó, nam nhạc sĩ cho biết nó là cú sốc mà bản thân phải chịu vì “bạn có cảm giác thế nào khi đọc thấy tổng kết doanh thu nhạc chuông chờ từ các nhà mạng cho 1 bài hit của mình là 1,7 tỉ đồng mà người nhận không phải mình”.

Thậm chí, khi anh hỏi bên ê kíp ca sĩ thì chỉ được câu trả lời qua loa và nhận số tiền 30 triệu đồng. Chính khoảnh khắc đó khiến Nguyễn Văn Chung nhận ra rằng: “Không phải ai làm nghệ thuật cũng vô tư như mình, mà đó chính là kinh doanh”.

Từ sau vụ việc, Nguyễn Văn Chung bắt đầu cẩn trọng hơn trong các văn bản, hợp đồng. Song nam nhạc sĩ cho rằng sự phát triển công nghệ quá nhanh, những nền tảng mới xuất hiện nên có những luật mới mà người làm nghệ thuật không nắm được. Thậm chí anh kể từng có người tự xưng là luật sư bản quyền, thuyết phục mình ký giấy ủy quyền để đòi lại số tiền đã thất thoát, nhưng sau đó lại mang giấy ủy quyền những bài hát đó tiếp tục ký bán cho các công ty khác để hưởng lợi.

Theo Nguyễn Văn Chung, động thái quyết liệt của cơ quan chức năng là tín hiệu cho thấy bản quyền âm nhạc sẽ được tôn trọng Ảnh: FBNV

Qua mỗi vụ, Nguyễn Văn Chung học hỏi thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Trong quãng thời gian nhạc sĩ Nhật ký của mẹ lên tiếng về vấn đề bản quyền, có người từng trách rằng “nhạc sĩ mà sao cứ suốt ngày nói về tiền”. Anh chia sẻ: “Tôi không thể giải thích cho tất cả mọi người hiểu được rằng những bài hát mà nhạc sĩ sáng tác đều là tài sản trí tuệ của riêng mình và là tài sản để lại cho con cháu, việc mình đòi quyền lợi cho những gì xứng đáng nhận được từ thành quả lao động là một điều hết sức bình thường trong xã hội, tương tự như việc đi làm phải được trả lương và được bảo vệ quyền lợi”.

Sau những vụ việc đó, Nguyễn Văn Chung chọn tự sản xuất những bài hát mình làm chỉ cố gắng cho đỡ thất thoát. Tuy nhiên, cũng nhiều lần những ca khúc của anh bị khiếu nại, khiến “tự dưng mình phải đi xin những đơn vị đó hỗ trợ nhả khiếu nại cho bài của mình”.

“Điều đó cũng xảy ra với những bài hát về gia đình, thiếu nhi và quê hương đất nước của tôi. Số tiền mất tôi đã rất tiếc, tuy nhiên tôi cảm thấy thật khó xử khi các đơn vị, trường học, các chương trình phi lợi nhuận, các chương trình phục vụ quần chúng - chính trị... mà tôi đã cho phép sử dụng miễn phí cũng bị đánh gậy và gây khó dễ trong việc đăng tải - phát sóng”, anh chia sẻ.

Theo Nguyễn Văn Chung, việc pháp luật vào cuộc vụ bản quyền đối với anh là một tín hiệu đáng mừng. Điều đó giúp nam nhạc sĩ có niềm tin rằng mình sắp thật sự được bảo vệ, còn những người ăn cắp chất xám sẽ bị trừng trị nghiêm khắc và bản quyền âm nhạc sẽ được tôn trọng. Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bài đăng là quan điểm của anh về vụ việc.

