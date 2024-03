Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng V-League

A I CẢN ĐƯỢC N AM Đ ỊNH ?

Không nghi ngờ gì nữa, CLB Nam Định là cái tên ấn tượng nhất lượt đi V-League 2023 - 2024. Sau 13 vòng đấu, họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục với 29 điểm. CLB Nam Định đang sở hữu hàng công có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, gấp đôi đội bóng xếp ngay sau là Bình Dương (30 bàn so với 14 bàn). Văn Toàn trở về từ K-League đang hồi sinh mạnh mẽ (đã có 3 bàn), đặc biệt hợp cùng Rafaelson - Hendrio hoàn thiện "mũi đinh ba" sắc bén với tổng cộng 22 lần sút tung lưới đối phương. Đó là con số cực kỳ ấn tượng, ngang bằng cả đội Thanh Hóa và hơn toàn bộ 12 CLB còn lại ở V-League mùa này.

Tốc độ như chiếc F1 của đội Nam Định (thắng 9, hòa 2, thua 2) càng ấn tượng khi đặt cạnh phong độ sa sút của hàng loạt cựu vương khác như đội Thể Công Viettel, Hà Nội hay hiện tượng Thanh Hóa, Hải Phòng… Đối thủ lớn nhất của CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch là đội nhì bảng Bình Dương đang kém 3 điểm sau khi thắng SLNA 3-2.

CLB LPBank HAGL (phải) tìm được trận thắng quan trọng trước CLB TP.HCM để thoát khỏi khu vực nguy hiểm Minh Trần

K HÁNH H ÒA THOÁT ĐƯỢC "KIẾP CÔ ĐƠN"?

Tại vòng 13, CLB LPBank HAGL vắng đội trưởng Tuấn Anh đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB TP.HCM. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có được 13 điểm để duy trì khoảng cách an toàn với vị trí chót bảng. Phép màu đến từ 5 sự bổ sung trải đều trên các tuyến ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, giúp hàng thủ đội bóng phố núi trở nên chắc chắn hơn. Từ đó, những nhân tố cũ cũng an tâm tỏa sáng như 2 bàn thắng của Quang Nho, Ngọc Quang vào lưới CLB TP.HCM ở vòng 13.

HAGL có 4 trận liên tiếp bất bại

Nhưng còn sớm để nói CLB LPBank HAGL đã có thể an tâm thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng khi trước đó CLB TP.HCM cũng có 2 trận thắng liên tiếp để có 18 điểm. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang có những sự bổ sung đáng chú ý như Trọng Hoàng, Xuân Trường… và có 2 trận hòa quan trọng trước 2 đội bóng chất lượng là Công an Hà Nội và Hải Phòng. Rõ ràng, tất cả mọi cái tên đang trong tầm nguy hiểm đều vận hết "10 thành công lực" để tự cứu mình. Trong hoàn cảnh này, đội bóng xếp chót bảng Khánh Hòa (hòa CLB Bình Định 2-2) đang lâm cảnh nguy hiểm nhất, khi đang bị 2 đối thủ xếp trên là SLNA và LPBank HAGL tạo khoảng cách 4 điểm. So với những đối thủ khác trong cuộc đua trụ hạng, đội bóng phố biển bị cho là "thân cô, thế cô" khi lực lượng yếu, lại thiếu cả tiền bạc lẫn quan hệ. Rõ ràng để có thể lội ngược dòng ở lượt về, thầy trò HLV Trần Trọng Bình sẽ phải nỗ lực nhiều nữa.

Thể Công Viettel có trận thắng quan trọng trước đội CAHN

Trong trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel đã tưng bừng đánh bại CLB Công an Hà Nội (CAHN) 3-0 với các pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng, Pedro Silva và Khuất Văn Khang. Chiến thắng đầu tay của HLV Nguyễn Đức Thắng đến rất đúng lúc, chặn đứng chuỗi 7 trận không biết thắng (5 hòa, 2 thua). Kết quả này giúp CLB Thể Công Viettel khép lại lượt đi với 13 điểm, nhưng hứa hẹn sẽ mở ra cuộc hồi sinh mạnh mẽ ở lượt về.