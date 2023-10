Nóng bỏng cuộc đua vào ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ông Trump không tham gia

Theo The Hill, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý loại trừ khả năng tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện, sau khi một số hạ nghị sĩ Cộng hòa đề xuất ông. Ông cho biết mình "hoàn toàn tập trung" vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. "Nếu có thể, tôi sẽ giúp họ. Nhưng chúng tôi có một số người tuyệt vời trong đảng Cộng hòa có thể làm tốt chức Chủ tịch Hạ viện", ông nói. Ban vận động chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump đã gây quỹ hơn 45,5 triệu USD trong quý 3 năm nay, cao hơn gần 30% so với quý 2. Liên quan vụ kiện dân sự đang được xét xử tại bang New York cáo buộc ông Trump và Tập đoàn Trump Organization thổi phồng giá trị tài sản để hưởng lợi về chính sách vay tiền và bảo hiểm, cựu tổng thống vừa chính thức kháng cáo, đề nghị bác bỏ vụ việc.