'Nóng' chuyện rác thải ở Hội An

H ẾT NƠI ĐỔ RÁC

Hội An là điểm du lịch nổi tiếng của VN, mỗi năm đón khoảng 5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nên lượng rác thải theo đó gia tăng và tạo ra sức ép đối với thành phố.

Từ năm 2010, toàn bộ lượng rác thải (gồm rác dễ phân hủy và khó phân hủy) phát sinh trên địa bàn hằng ngày được Công ty CP công trình công cộng Hội An thu gom, vận chuyển về bãi rác Cẩm Hà (diện tích 1,3 ha) để xử lý chôn lấp theo phương pháp truyền thống. Bên cạnh bãi rác Cẩm Hà, TP.Hội An cũng xây dựng nhà máy xử lý rác với công suất 57 tấn/ngày, nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, số lượng rác thải hằng ngày tại Hội An phát sinh khoảng 100 tấn.

Bãi rác Cẩm Hà đã quá tải MẠNH CƯỜNG

Mặt khác, bãi rác Cẩm Hà đã quá tải từ năm 2017 khi phải "gồng gánh" gần 100.000 tấn rác tồn từ nhiều năm, khiến thành phố không còn nơi nào để đổ rác. Chưa kể, vì quá tải nên mỗi năm vào mùa nắng nóng, bãi rác này tự bốc cháy âm ỉ, gây ô nhiễm môi trường ở khu vực dân cư lân cận, khiến người dân bức xúc.

Để cấp bách xử lý tình trạng quá tải rác ở Hội An, từ năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận thực hiện dự án nhà máy xử lý rác Hội An do Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 làm chủ đầu tư. Dự kiến, nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ có khả năng xử lý khoảng 200 tấn rác thải rắn/ngày đêm; tiến độ hoàn thành vào ngày 30.6.2023. Đáng nói, dù đã quá hạn và đến nay đã qua hai lần gia hạn tiến độ, nhưng dự án này vẫn chưa xác định được ngày hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An), tình trạng cũng không khả quan hơn. Do đặc thù là xã đảo nên rác được xử lý tại chỗ kèm theo chương trình "nói không với túi ni lông" được chính quyền địa phương thí điểm từ rất sớm. Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho hay trên địa bàn xã có bãi rác Eo Gió với diện tích 12.000 m2, trong đó diện tích khu xử lý chất thải rắn là 10.000 m2. Mỗi ngày trung bình xử lý 3 tấn rác thải. "Hiện nay hố chôn lấp rác thải ở địa phương cũng đã gần đầy nên chúng tôi đã có kiến nghị với TP.Hội An sớm có phương án chuẩn bị tinh thần ứng phó", bà Hương nói.

C Ả THÀNH PHỐ CHỜ MỘT… NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC !

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay bãi rác duy nhất của thành phố là Cẩm Hà đã quá tải từ rất lâu. Hiện thành phố đang giao cho Phòng TN-MT lập phương án hoàn nguyên lại. Cụ thể, sẽ bốc toàn bộ số rác thải ở đây, trả lại mặt bằng để quy hoạch công viên cây xanh. "Quá tải rác thải đang là "vấn đề nóng" của TP.Hội An. Mỗi năm, thành phố phải bỏ ra hơn 50 tỉ đồng để xử lý nhưng vẫn bế tắc!", ông Hùng nói.

Gần bãi rác Cẩm Hà, Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 đang xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Qua hai lần gia hạn, đến nay cũng cơ bản hoàn thành 80% khối lượng công trình. Công suất xử lý của nhà máy đạt 200 tấn/ngày, trong khi TP.Hội An chỉ thải ra khoảng 100 tấn/ngày. TP.Hội An chỉ đạo Phòng TN-MT thường trực, đốc thúc dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào hoạt động. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp này sớm hoàn thành nhà máy vào quý 1/2024, để giải quyết vấn đề quá tải rác thải cho TP.Hội An. "Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc về vấn đề rác thải của Hội An. Phải nói là cả thành phố đang phải chờ vào nhà máy xử lý rác của Công ty CP đầu tư và xây dựng 579", ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho hay vấn đề rác thải tại Hội An đang ngày càng nóng lên. Hy vọng dự án xử lý rác thải của Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 sẽ ổn, để giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải rác thải cho toàn thành phố. "Trong tương lai ngắn, vấn đề "khủng hoảng" rác thải sẽ là vấn đề "nóng" của VN chứ không riêng gì Hội An. Bởi, hiện nay ở một số nước trên thế giới, rác thải đang trở thành vấn đề khó xử lý, giải quyết", ông Hùng thông tin thêm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 khẩn trương hoàn thành các hạng mục, dây chuyền xử lý rác thải còn lại. Đồng thời hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, giấy phép môi trường để đưa vào hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm sớm giải quyết vấn đề quá tải rác thải cho TP.Hội An. Trong quá trình vận hành nhà máy phải đặc biệt lưu ý đến các giải pháp xử lý để giảm đến tối thiểu mùi hôi phát tán ra khu vực xung quanh....