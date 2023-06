Nông dân Cần Thơ, Kiên Giang phấn khởi hoạt động của Syngenta ngày môi trường thế giới

Đây là kết quả tích cực ban đầu của hoạt động Tết trồng cây và chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" lần thứ 9 do Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Sở NN & PTNT Cần Thơ và Chi cục TT & BVTV Kiên Giang triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh đến với bà con nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Ngay sau Lễ phát động tổ chức tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hơn 300 nông dân cùng với các nhân viên của Syngenta Việt Nam và cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương đã tỏa ra các khu vực, hào hứng tham gia các hoạt động khác nhau.



Hoạt động thu gom bao bì thuốc BVTV diễn ra tại Cần Thơ

Tham gia sự kiện nói trên, ông Phạm Văn De, nông dân ở Cần Thơ, chia sẻ: "Tôi phấn khởi khi thấy mọi người cùng chung tay làm cho cảnh quan nông thôn trở nên xanh sạch đẹp, rồi chủ động thu gom rác thải, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và cuộc sống người dân địa phương, bà con ai cũng vui khi tham gia hoạt động lần này."



Anh Trần Văn Trưa, nhân viên Công ty Syngenta Việt Nam, cho biết, "Đây là năm thứ 8 tôi tham gia chương trình, mỗi năm lại thấy bà con tham gia tích cực hơn, rác thu gom xong khi mang đến các điểm quy đổi có thể đổi lấy nhiều quà tặng thiết thực. Chúng tôi sẽ tập kết các rác thải BVTV này và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường của Tập đoàn Syngenta toàn cầu".



Đội ngũ nhân viên Syngenta đồng hành trong hoạt động trồng cây tại Kiên Giang

Trong khuôn khổ hoạt động Tết trồng cây, đã có 500 cây sao đen, 1.500 cây bằng lăng được trồng dọc trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai – Tp.Cần Thơ và gần 300 cây sao dầu dọc tuyến đường tránh Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, bà con nông dân tại Cần Thơ và Kiên Giang cũng được tham gia những buổi tập huấn do Syngenta tổ chức, hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn, giúp bà con có thêm những kiến thức chuyên môn khi sử dụng thuốc BVTV trong các hoạt động canh tác nông nghiệp.



Theo đại diện Chi Cục TT & BVTV Kiên Giang, trước đây không ít nông dân phun thuốc xong thì gom chai, lọ, vỏ bao bì về bán cho vựa ve chai, hoặc tự đốt tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường. "Tôi đánh giá cao những hoạt động như thế này, các buổi tập huấn góp phần thay đổi dần nhận thức của người dân, cũng là cơ hội để bà con có thêm nhiều kiến thức mới về canh tác nông nghiệp. từ đó có thể giúp cải thiện hiệu suất hoạt động canh tác và gia tăng giá trị kinh tế cho cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe người nông dân khi tham gia canh tác", ông Giàu cho biết.



Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và đại diện chính quyền địa phương trong lễ phát động diễn ra tại Cần Thơ

Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" được triển khai liên tục trong 9 năm qua là minh chứng cho việc Syngenta Việt Nam luôn cam kết gắn bó với cộng đồng nông thôn thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tính đến nay, Syngenta đã tổ chức tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho cho hơn 30.000 nông dân, hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu huỷ; giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc "4 Đúng" để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, đồng thời giúp sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.



Nói rõ hơn về chương trình này, Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Syngenta, với sự đồng hành với các địa phương, trong việc thúc đẩy thực thi nông nghiệp xanh. Trong suốt 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh cung cấp những sản phẩm hạt giống và chế phẩm BVTV tiên tiến và vượt trội giúp hàng triệu hộ nông dân cải thiện phương thức canh tác, Syngenta luôn sẵn sàng song hành cùng các cơ quan chính quyền trong các hoạt động vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn và hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn. Chương trình Môi trường sạch - Cuộc sống xanh đã được thực hiện tại 15 tỉnh thành, và sẽ còn được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới".