Nồng độ cồn 'kịch khung' còn che biển số, tài xế xe máy bị phạt 18 triệu

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa lập biên bản xử phạt tổng cộng hơn 18 triệu đồng với một tài xế xe máy do cùng lúc vi phạm hàng loạt quy định về giao thông đường bộ.

Nam tài xế vi phạm tới 6 lỗi giao thông, bị xử phạt hơn 18 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, tối 3.7, khi tuần tra trên tỉnh lộ 310, đoạn qua thôn Ngũ Hồ, xã Bình Xuyên, tổ công tác 191 số 4 thuộc công an tỉnh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao, sử dụng khẩu trang che lấp biển số.

CSGT ngay lập tức ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Danh tính tài xế được xác định là H.V.V (26 tuổi, trú tại Tuyên Quang) đang chở theo N.V.T (29 tuổi, trú tại Phú Thọ).

Kết quả kiểm tra xác định V. vi phạm tới 6 lỗi giao thông: nồng độ cồn ở mức 0,458 mg/lít khí thở (vượt ngưỡng cao nhất), không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, điều khiển xe gắn biển kiểm soát bị che lấp, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Với các hành vi trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V., tổng mức tiền phạt là 18,25 triệu đồng.

Tổ công tác 191 ngăn chặn nhóm thanh niên vi phạm nồng độ, dương tính ma túy, mang theo hung khí ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ công tác 191 được Công an tỉnh Phú Thọ triển khai từ đầu tháng 6.2026. Đây là lực lượng phối hợp liên ngành, quy tụ nhiều mũi nhọn tinh nhuệ như cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh và công an các xã, phường.

Thống kê đến cuối tháng 6 cho thấy, 216 tổ công tác đã được triển khai với khoảng 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Đặc biệt, tổ công tác 191 còn phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời ngăn chặn các hành vi mang theo hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng…