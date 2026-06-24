Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tài xế nói 'chỉ uống 1 - 2 lon bia', nhưng đều vượt nồng độ cồn kịch khung

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Bị lực lượng CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, các tài xế phân trần, chỉ mới uống 1 - 2 lon bia. Nhưng kết quả kiểm tra nồng độ cồn đều kịch khung.

Tối 23.6, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Đồng Phú thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng lập chốt kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại ngã ba đường ĐT.741 và đường Nguyễn Tất Thành; đồng thời triển khai tuần tra lưu động trên các tuyến đường khu dân cư, tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Tài xế nói chỉ uống 1, 2 lon bia nhưng đều vượt nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 1.

Tài xế thừa nhận "uống 1 lon bia", nhưng kết quả đo được lên đến 0,689 mg/lít khí thở

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chỉ uống 1 - 2 lon, kiểm tra nồng cồn vượt gần 3 lần mức kịch khung

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ triển khai, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản 8 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Hầu hết những người điều khiển phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đều chấp hành. Khi được hỏi có sử dụng rượu, bia, chất có cồn trước khi lái xe không, một số trường hợp trả lời: "Có uống xã giao, tiếp khách 1 - 2 lon". Xong kết quả sau khi thổi vào máy đo thì đều vượt mức kịch khung 0,4 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm lên đến 1,093 mg/lít khí thở - gấp gần 3 lần mức kịch khung.

Tài xế nói chỉ uống 1, 2 lon bia nhưng đều vượt nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 2.

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi bị kiểm tra

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Một trường hợp điều khiển ô tô, chở theo bé trai khoảng 8 tuổi đi trong đường khu dân cư cũng bị lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Khi được hỏi, tài xế cho biết "mới uống 2 lon bia", nhưng kết quả đo được lên đến 0,793 mg/lít khí thở, gần gấp 2 lần mức kịch khung.

Tài xế nói chỉ uống 1, 2 lon bia nhưng đều vượt nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 3.

Chở theo cháu nhỏ trên xe, người đàn ông nói rằng "chỉ uống 2 lon bia", xong kết quả lên đến 0,793 mg/lít khí thở

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Đoàn Mạnh Hùng, cán bộ Công an phường Đồng Phú, cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhằm kìm hãm tai nạn giao thông. Qua phối hợp, số lượng người vi phạm cũng như số vụ tai nạn đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Tài xế nói chỉ uống 1, 2 lon bia nhưng đều vượt nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn 1 cô gái điều khiển xe trên đường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, trung tá Văn Bá Hạnh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4 Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, cho biết lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn bằng nhiều biện pháp cả công khai và bí mật, cũng như các nguồn tin báo từ cơ sở. Đôi khi vẫn có những trường hợp người vi phạm có biểu hiện chống đối gây khó khăn trong quá trình xử lý khi bị tạm giữ phương tiện. Dù vậy sau khi được giải thích, người vi phạm đều chấp hành.

Tài xế nói chỉ uống 1, 2 lon bia nhưng đều vượt nồng độ cồn 'kịch khung' - Ảnh 5.

Một tài xế buồn rầu khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, và cho rằng đây là một bài học lớn, lần sau sẽ không tái phạm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chuyên đề được xem là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt như: nồng độ cồn, ma túy, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu… Công an thành phố Đồng Nai cũng đang triển khai cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định, tụ tập gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức, lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, các hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu kích động, cổ vũ hành vi vi phạm.

Tin liên quan

CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

Tài xế vừa lái xe ô tô rời nhà hàng đã bị lực lượng CSGT Đồng Nai kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung.

CSGT Đồng Nai hóa trang, 'mật phục' gần quán nhậu xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn Công an thành phố Đồng Nai CSGT vi phạm nồng độ cồn kịch khung đường ĐT.741 tai nạn giao thông

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận