Tài xế nói 'chỉ uống 1 - 2 lon bia', nhưng đều vượt nồng độ cồn kịch khung

Tối 23.6, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Đồng Phú thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng lập chốt kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại ngã ba đường ĐT.741 và đường Nguyễn Tất Thành; đồng thời triển khai tuần tra lưu động trên các tuyến đường khu dân cư, tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Tài xế thừa nhận "uống 1 lon bia", nhưng kết quả đo được lên đến 0,689 mg/lít khí thở ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chỉ uống 1 - 2 lon, kiểm tra nồng cồn vượt gần 3 lần mức kịch khung

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ triển khai, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản 8 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Hầu hết những người điều khiển phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đều chấp hành. Khi được hỏi có sử dụng rượu, bia, chất có cồn trước khi lái xe không, một số trường hợp trả lời: "Có uống xã giao, tiếp khách 1 - 2 lon". Xong kết quả sau khi thổi vào máy đo thì đều vượt mức kịch khung 0,4 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm lên đến 1,093 mg/lít khí thở - gấp gần 3 lần mức kịch khung.

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi bị kiểm tra ẢNH: HOÀNG GIÁP

Một trường hợp điều khiển ô tô, chở theo bé trai khoảng 8 tuổi đi trong đường khu dân cư cũng bị lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Khi được hỏi, tài xế cho biết "mới uống 2 lon bia", nhưng kết quả đo được lên đến 0,793 mg/lít khí thở, gần gấp 2 lần mức kịch khung.

Chở theo cháu nhỏ trên xe, người đàn ông nói rằng "chỉ uống 2 lon bia", xong kết quả lên đến 0,793 mg/lít khí thở ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Đoàn Mạnh Hùng, cán bộ Công an phường Đồng Phú, cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhằm kìm hãm tai nạn giao thông. Qua phối hợp, số lượng người vi phạm cũng như số vụ tai nạn đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.



Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn 1 cô gái điều khiển xe trên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, trung tá Văn Bá Hạnh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4 Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, cho biết lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn bằng nhiều biện pháp cả công khai và bí mật, cũng như các nguồn tin báo từ cơ sở. Đôi khi vẫn có những trường hợp người vi phạm có biểu hiện chống đối gây khó khăn trong quá trình xử lý khi bị tạm giữ phương tiện. Dù vậy sau khi được giải thích, người vi phạm đều chấp hành.

Một tài xế buồn rầu khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, và cho rằng đây là một bài học lớn, lần sau sẽ không tái phạm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chuyên đề được xem là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt như: nồng độ cồn, ma túy, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu… Công an thành phố Đồng Nai cũng đang triển khai cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định, tụ tập gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức, lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, các hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu kích động, cổ vũ hành vi vi phạm.